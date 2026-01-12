ciel couvert-1°
Ces troubles font exploser les prix de l'or et de l'argent

Les cours de l&#039;or et de l&#039;argent explosent (image d&#039;illustration).
Image: Shutterstock

Ces troubles font exploser les prix de l'or et de l'argent

Face à la crise en Iran et les menaces qui pèsent sur la Fed aux Etats-Unis, les deux métaux précieux s'échangent à de nouveaux plus haut ce lundi.
12.01.2026, 08:3312.01.2026, 08:33

Les cours de l'or et de l'argent ont inscrit dans la nuit de dimanche à lundi de nouvelles marques de référence, alimentés notamment par les troubles qui secouent l'Iran, des craintes autour de l'indépendance de la Réserve fédérale (Fed) des Etats-Unis, ainsi que la perspectives de nouvelles baisses des taux d'intérêt au pays de l'oncle Sam.

Vers 07h00, l'once d'or s'échangeait à 4574,32 dollars l'once, quelques heures après avoir atteint pour la première fois de son histoire 4600,79 dollars. L'once d'argent, elle, s'établissait à 84,27 dollars, à quelques cents de son nouveau record de 84,58 dollars.

La BNS surfe sur l'or pour dégager un gros bénéfice

«Quand le Moyen-Orient tremble, l'or reprend souvent sa place de police d'assurance. Une crise iranienne, surtout avec coupure d'internet et risque de répression accrue, peut alimenter une recherche de valeur refuge mondiale», explique John Plassard, associé de la banque genevoise Cité Gestion.

👉Notre suivi en direct de la crise en Iran👈

«On a (...) appris que Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale (Fed), fait désormais l'objet de menaces de poursuites pénales de la part de l'administration Donald Trump, dans un conflit ouvert sur la politique de taux, ravivant brutalement les craintes sur l'indépendance de la Fed et déclenchant un mouvement de fuite vers l'or et le franc suisse,» poursuit le responsable de l'investissement de l'établissement genevois.

Cet ennemi de Trump est menacé de poursuites

Les marchés jaugent en outre les probabilités de nouvelles baisses des taux de la Fed après que le rapport mensuel sur l'emploi vendredi a déçu les attentes. «Les courtiers parient toujours sur deux baisses de taux cette année, même si la banque centrale ne devrait pas remanier sa politique monétaire sur le mois en cours», notent de leur côté les experts de la plateforme Trading Economics. (jzs/ats)

