++ Manifestations en Iran EN DIRECT ++

🇮🇷 GRIM FOOTAGE FROM IRAN: BODY BAGS OF PROTESTERS KEEP PILING UP



Shocking video out of Kahrizak, just south of Tehran, shows over 2 dozen body bags lined up at a collection point.



Sources on the ground say these are protesters gunned down by security forces in the last 2… pic.twitter.com/KKaGwmxwVL — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 11, 2026

Une vidéo, dont la localisation a été authentifiée dimanche, montre des dizaines de corps amoncelés à l'extérieur d'une morgue au sud de Téhéran. Selon des ONG, il s'agit des victimes de la répression des manifestations en Iran. Les images, géo-localisées à la morgue de Kahrizak au sud de la capitale iranienne, montrent des dizaines de corps enveloppés dans des sacs noirs devant une morgue de Téhéran. Des Iraniens semblent être à la recherche de leurs proches disparus.La vidéo a été publiée en ligne pour la première fois samedi. La morgue est connue officiellement sous le nom de Centre médico-légal de diagnostic et laboratoire de la province de Téhéran. L'ONG Iran Human Rights, basée en Norvège, indique que ces images «montrent un grand nombre de personnes tuées lors des manifestations nationales en Iran».L'organisation Hengaw, également basée en Norvège, affirme avoir elle-même authentifié ces images. Des défenseurs des droits humains ont accusé les forces de sécurité d'utiliser des balles réelles pour réprimer les manifestations qui durent depuis deux semaines. Le pays a coupé l'internet depuis plus de 60 heures rendant les témoignages difficiles.