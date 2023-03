La Suisse pulvérise son record d'exportation d'armes

La Suisse a exporté du matériel de guerre pour 955 millions en 2022. Les ventes ont bondi de 29% par rapport à 2021 et ont été réalisées auprès de 60 pays.

La Suisse a exporté l'an dernier pour 955 millions de francs de matériel de guerre, annonce, mardi, le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco). Ce montant n'a jamais été aussi élevé.

Les exportations ont bondi de 29% par rapport à l'année précédente. Elles dépassent de 6% le précédent record, établi en 2020 (901,2 millions de francs). Les données du Seco remontent à 1983. Ce secteur représente 0,25% de l'ensemble des exportations de marchandises de l'économie helvétique, précise le Secrétariat d'Etat.

Au total, la Suisse a exporté du matériel de guerre vers 60 pays. Le Qatar a été le principal acheteur, avec des emplettes d'un montant total de 213,4 millions de francs. L'émirat a notamment acheté des systèmes de défense antiaérienne pour 194,3 millions de francs. Il a acquis ces systèmes pour protéger les stades lors de la Coupe du monde de football l'hiver dernier. Les autres plus grands importateurs ont été:

Le Danemark (136,2 millions).

L'Allemagne (131,7 millions).

L'Arabie saoudite (111,1 millions).

Les Etats-Unis (61,5 millions).

Qu'est-ce que ces pays ont acheté?

Un quart des ventes (26,5%) ont concerné des véhicules blindés, 24,8% des munitions et composants pour munitions, 18,2% des armes de tous calibres, 16,8% du matériel de conduite de tir, 5,4% des armes de petit calibre et 4,8% des composants pour avions de combat.

24,8% des munitions et composants pour munitions. Image: KEYSTONE

Les principales opérations ont concerné la livraison de véhicules blindés à roues vers le Danemark (130,3 millions) et le Botswana (33,3 millions), de pièces de rechange pour des systèmes antiaériens de défense vers l'Arabie saoudite (65,1 millions) et de munitions vers l'Allemagne (52,2 millions).

Une région en plein boom

L'Asie est le continent qui enregistre la plus forte progression, avec 36,1% des ventes, contre 10,9% l'an dernier. A l'inverse, seule la moitié des livraisons (50,4%) a pris le chemin de l'Europe, contre 65% en 2021. Le continent américain a représenté 7,1% des exportations et l'Afrique 7,1%.

Concernant les biens militaires spécifiques (tels que les systèmes de protection contre les torpilles et les drones, les systèmes de déminage, les équipements de protection NBC ou les équipements de protection balistique), la valeur totale des autorisations délivrées selon la liste du Seco s'est élevée à:

69 millions de francs en 2022.

58 millions en 2021.

Au total, le Seco a reçu 2625 demandes d'exportation. Il en a accepté 2420 et en a rejeté six. Un an plus tôt, il avait admis 2403 demandes sur les 2513 qu'il avait reçues.

Et la neutralité dans tout cela

Concernant la guerre en Ukraine, le Seco rappelle que la Suisse applique le droit de la neutralité depuis l'annexion de la Crimée par Moscou en 2014, il précise:

«Ce droit reste applicable pendant l'agression militaire que mène actuellement la Russie contre l'Ukraine»

En vertu du principe de l'égalité de traitement inscrit dans le droit de la neutralité, Berne ne peut pas autoriser la transmission de matériel de guerre d'origine suisse à l'Ukraine tant que Kiev est impliqué dans un conflit armé international.

En outre, les critères d'autorisation de la loi sur le matériel de guerre, que le Parlement a d'ailleurs durcis en 2021, excluent la livraison de matériel de guerre à des pays impliqués dans un conflit armé international. Pour l'instant. (jah/ats)