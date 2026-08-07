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Easyjet a été vendue

La compagnie aérienne britannique a été rachetée par le fonds américain Apollo. Ce dernier va débourser 6,2 milliards de francs.

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Le fonds américain Apollo a confirmé jeudi son offre de rachat à 5,7 milliards de livres (6,2 milliards de francs) sur Easyjet, une proposition acceptée par le conseil d'administration de la compagnie aérienne britannique.

«Apollo suit Easyjet depuis de nombreuses années et estime que le groupe est l'une des entreprises les plus attractives du secteur aérien mondial», a expliqué le fonds, citant notamment sa «marque de premier plan», mais aussi son «réseau étendu et ses positions solides sur des marchés attractifs».

Cette annonce intervient peu après l'abandon de l'autre prétendant au rachat de la compagnie : le fonds d'investissement Castlelake, qui avait fait une offre plus faible, s'était retiré de la course un peu plus tôt jeudi.

Les profits d'Easyjet s'effondrent

Deuxième compagnie à bas coûts d'Europe derrière sa concurrente irlandaise Ryanair, Easyjet avait déjà annoncé début juillet un «accord de principe» avec Apollo.

Si Easyjet aiguise autant les appétits de repreneurs potentiels, c'est en raison notamment de ses précieux créneaux aéroportuaires, mais aussi de la force de sa marque et de ses perspectives de croissance.

Mais dans un contexte compliqué pour les compagnies low-cost, qui prennent de plein fouet l'envolée des prix du kérosène avec la guerre au Moyen-Orient, la compagnie à la livrée orange a vu ses profits s'effondrer lors de son troisième trimestre décalé.

Le bénéfice avant impôts du groupe pour les trois mois achevés fin juin a plongé de 70%, à 85 millions de livres (près de 100 millions d'euros), selon les derniers chiffres publiés fin juillet.

Apollo, qui gère plus de 1000 milliards de dollars (867 milliards d'euros) d'actifs dans le monde, n'est pas novice dans le secteur aérien, le groupe ayant déjà investi dans les compagnies Aeromexico, Sun Country Airlines et Atlas Air, tout en finançant notamment Air France-KLM et Virgin Atlantic.

L'opération doit être finalisée au premier trimestre 2027, sous réserve des autorisations réglementaires et de l'approbation des actionnaires. (ats)