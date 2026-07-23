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EasyJet: le bénéfice trimestriel chute de 70%

epa13011881 An EasyJet flight taxis on the runway at Manchester Airport in Manchester, Britain, 02 June 2026. Jet fuel prices have risen sharply on international markets since the beginning of the con ...
La compagnie aérienne britannique a vu son bénéfice trimestriel reculer nettement.Keystone

EasyJet: le bénéfice trimestriel chute de 70%

Le bénéfice trimestriel de la compagnie aérienne a plongé, passant de 286 millions en 2025 à 85 millions en 2026. Une chute de 70% liée à la hausse du carburant et une baisse de la demande.
23.07.2026, 11:2723.07.2026, 11:27

La compagnie aérienne britannique EasyJet a annoncé jeudi un bénéfice en forte baisse au troisième trimestre de son exercice décalé 2025/2026, plombé par l'impact de la guerre au Moyen-Orient sur les réservations et les prix du carburant.

Entre avril et juin, le bénéfice avant impôts du groupe – convoité par deux fonds américains qui pourraient déposer une offre cet été – s'affiche à 85 millions de livres (environ 93 millions de francs), contre 286 millions l'an passé, soit un plongeon de 70%.

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Les performances «ont été affectées par la hausse des prix du carburant et une baisse de la demande des consommateurs à la suite du déclenchement du conflit au Moyen-Orient en mars», explique le groupe dans un communiqué.

Les coûts de carburant ont augmenté de 105 millions de livres par rapport à l'an passé, précise-t-il.

EasyJet prévient:

«Le résultat final de l'exercice 2026 dépendra encore des réservations restantes importantes, ainsi que des prix du carburant, qui demeurent volatils»

L'exercice annuel décalé se clôturera au 30 septembre.

Les résultats d'EasyJet Holidays, l'offre de séjours du groupe, en forte progression ces derniers mois, sont pour leur part restés stables, avec un bénéfice avant impôt de 84 millions de livres, contre 86 millions l'an passé.

«Nous avons continué à gérer l'impact du conflit au Moyen-Orient» sur le trimestre, a résumé le directeur général du groupe, Kenton Jarvis, mettant en avant d'«excellentes performances opérationnelles».

Easyjet, deuxième compagnie à bas coûts d'Europe derrière sa concurrente irlandaise Ryanair, est courtisé par deux fonds américains, Castlelake et Apollo, attirés par ses précieux créneaux aéroportuaires, la force de sa marque et ses perspectives de croissance.

L'offre d'Apollo, qui valorise le groupe à 5,7 milliards de livres (6,7 milliards d'euros), surpasse celle de Castlelake, et a les faveurs de la compagnie.

Apollo a jusqu'au 7 août pour déposer une offre ferme. La date limite pour Castlelake est quant à elle fixée au 3 août. (sda/ats/awp/afp)

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