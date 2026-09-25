Clap de fin pour Special.T, Nestlé a décidé d'arrêter sa gamme de thé. Image: © Nestlé

Ces capsules de Nestlé vont disparaître

La multinationale veveysanne a décidé de stopper la production de Special.T, entraînant la fermeture du site vaudois d'Orbe. Huit personnes sont concernées par cette décision.

Plus de «Economie»

Nestlé arrête le système de capsules de thé Special.T, lancé il y a seize ans. Les stocks devraient être disponibles jusqu'à fin février 2027.

Le géant de l'alimentaire, sur son site dédié à la marque, a indiqué:

«Après mûre réflexion et conformément à la stratégie du groupe visant à se concentrer sur ses marques et catégories clés de croissance, nous avons décidé de procéder à l'arrêt progressif du système Special.T en Suisse, en Belgique, en France, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Allemagne et en Autriche»

Ce système de capsules, lancé en 2010, devait «permettre de préparer une tasse de thé d'exception en appuyant sur un bouton», rappelle Nestlé, de manière similaire au café portionné Nespresso.

La marque au nid d'oiseau relève que «les habitudes de consommation du thé à domicile ont évolué». Elle ajoute qu'«après une évaluation attentive de notre portefeuille et de nos priorités à long terme, nous avons pris la décision de procéder à la fin progressive de Special.T».

La multinationale compte se concentrer sur les marques et catégories permettant «de soutenir une croissance à long terme.»

Selon la RTS, quinze personnes travaillaient sur la ligne de production sur son site vaudois d'Orbe et la moitié a pu retrouver un poste en interne. «Mais huit personnes se retrouvent sur le carreau, dont sept employés de plus de 58 ans, selon les syndicats». D'après Nestlé, sur ces huit personnes, sept sont éligibles à une retraite anticipée. (sda/awp/ats/svp)