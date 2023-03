Axel Lehmann a pris la présidence du comité des risques au sein de Credit Suisse. Image: watson

Axel Lehmann, l'homme qui n'a pas pu empêcher le naufrage de Credit Suisse

Axel Lehmann, actif dans le domaine des assurances, a été directeur opérationnel à UBS. Sa spécialité? La gestion et le contrôle des risques. Petit flashback sur le parcours de l'homme à la tête de Credit Suisse lors de sa descente aux enfers.

Plus de «Economie»

Axel Lehmann, l'homme à la tête de Credit Suisse lorsque celle-ci a rejoint les limbes avant d'être rachetée par UBS pour 3 milliards, a le chic pour se faire discret dans les médias. Son style, sobre et loin des ronds de jambe, s'est d'ailleurs démarqué pendant la conférence de presse de dimanche soir.

Catapulté président du Credit Suisse Group AG en 2022, Axel Lehmann «connaît bien les deux adresses de la Paradeplatz, puisqu'il a été directeur opérationnel à UBS, et président de sa banque suisse», indique le média Bloomberg. Petit flashback.

Axel Lehmann est diplômé de l'Université de Saint-Gall, où il obtient un doctorat en Economie et Business Administration (1989). Il a également obtenu une qualification de gestion avancée à la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie en 2000. Avant de rejoindre le secteur bancaire, le Suisse revêt le costume de l'assureur auprès de Swiss Life (1995), puis Zurich Insurance, de 1996 à 2015, comme l'indique son CV officiel. A Zurich Insurance...

«...son titre contiendra les trois lettres "CEO", mais pour les activités de Zurich en Europe, puis en Amérique du Nord. Jamais pour l’ensemble du monde» Le Temps

Puis, après de nombreuses années au sein des assurances, Lehmann rejoint UBS en 2009. Il passera 12 ans dans ses murs. Il est d'abord nommé administrateur non exécutif de la grande banque, jusqu’en 2015. En 2016, il est directeur opérationnel. De 2018 à 2021, il se concentre sur les activités suisses.

Extrait de CV, Axel Lehmann image: capture d'écran, site CS

Axel Lehmann quitte ses fonctions au sein d'UBS en janvier 2021, mais le saut ne sera pas extrême - il devient en effet membre du conseil d'administration de Credit Suisse. L'homme était ressenti comme «le profil le plus sûr et le plus local après le départ forcé d'Antonio Horta-Osorio à la suite d'un scandale concernant les ruptures de quarantaine de l'ère Covid», relaie Bloomberg.

Antonio Horta-Osorio. Image: sda

Au sein du conseil d’administration, Axel Lehmann prend la présidence du comité...des risques.

«Nous avons fixé le bon cap avec la nouvelle stratégie et nous continuerons à ancrer une culture du risque plus forte dans toute l’entreprise. En exécutant notre plan stratégique en temps voulu et de manière disciplinée, sans distraction, je suis convaincu que Credit Suisse fera preuve de la force renouvelée et de la concentration commerciale nécessaires […].» Axel Lehmann dans un communiqué de presse, le 17 janvier 2022.

Selon des témoins cités par le média standard.co, Lehmann séduit par une aura de médiateur, tandis que son prédécesseur Horta-Osorio divisait par une approche plus franche.

«Un cadre qui a travaillé avec lui à l'UBS dit qu'il a un effet calmant sur des collègues plus impétueux et a loué son approche rationnelle et clinique des problèmes (...) Un autre dirigeant de son époque chez le rival suisse a fait l'éloge de son réseau dans le pays, mais a déclaré qu'il n'avait pas la vision nécessaire pour des rôles plus importants.» Le média Standard.co

Axel Lehmann aux côtés de Colm Kelleher, Président du conseil d'administration d'UBS Group, lors de la conférence de presse. Image: sda

Des déclarations polémiques

Conséquence de ses déboires financiers antérieurs (pour rappel, les affaires Greensill et Archegos), et de la vaste restructuration qui en a résulté, Credit Suisse a subi ces deux dernières années des pertes abyssales. Après un résultat net négatif de 1,65 milliard en 2021, la banque enregistre une perte nette de 7,29 milliards de francs en 2022 - du jamais vu depuis la crise de 2008.

En parallèle, scandales et rumeurs sur les projets de restructuration font fuir les clients. Le groupe fait face à des retraits massifs de capitaux de quelque 110,5 milliards de francs suisses nets au quatrième trimestre 2022.

Face à cette spirale, Axel Lehmann n'a eu de cesse de déployer des efforts considérables pour restaurer la confiance dans le Credit Suisse. Mais ceux-ci se sont parfois retournés contre lui, notamment lors d'un épisode controversé à la fin de l'année dernière, lorsqu'il a affirmé que les sorties d'actifs de clients de la banque s'étaient «fondamentalement arrêtées», alors que les chiffres tirés du bilan annuel disaient le contraire.

Quand Axel Lehmann déclarait que les sorties de capitaux avaient cessé (en anglais). Source: Bloomberg Vidéo: youtube

Dans le sillage de ses déclarations, l'action de Credit Suisse, au plus bas, reprend 10%. Mais la finma, le gendarme des marchés financiers, s'empresse de contacter le président du conseil d'administration, afin de clarifier ses intentions. Le but: examiner si Axel Lehmann a «menti dans les médias et induit en erreur les investisseurs» en omettant les chiffres sur les sorties de capitaux, indique la RTS, dans un article du 22 février. Le début d'année 2023 devait donc être bien sombre pour Axel Lehmann.

Le 10 mars, l'on apprenait cependant que la Finma avait clos son examen, n'ayant pas jugé nécessaire «d'ouvrir une enquête suite aux propos du président Axel Lehmann sur les reflux d'argent nouveau qu'a subi la banque en fin d'année», indiquait Le Temps. Cependant, comme on le sait, le destin de la banque n'en sera pas épargné pour autant.