Credit Suisse sera entièrement intégré dans UBS. Keystone

Credit Suisse, c'est fini

Nouveau propriétaire de Credit Suisse, UBS annonce jeudi l'intégration complète des activités de son rival malheureux en Suisse. La marque CS sera maintenue jusqu'à 2025.

La question de l'avenir de Credit Suisse est désormais tranchée. Le nouveau propriétaire UBS annonce l'assimilation dès l'an prochain des activités de son ancienne rivale en Suisse. La marque Credit Suisse sera maintenue jusqu'à la finalisation de la migration des clients, agendée pour 2025.

Le groupe bancaire dirigé par Sergio Ermotti veut avoir terminé l'intégration de la banque aux deux voiles d'ici fin 2026. Dans ce cadre, UBS vise des réductions de coûts brutes d'environ 10 milliards de dollars (8,8 milliards de francs), a-t-il indiqué dans un communiqué.

35 000 postes menacés?

Particulièrement attendue sur ce point, la banque aux trois clés n'a pas détaillé le nombre de postes devant être supprimés dans le cadre de cette intégration.

L'agence Bloomberg, se basant sur des sources anonymes, avait affirmé fin juin que la moitié des employés de Credit Suisse allaient perdre leur emploi, soit quelque 35 000 postes. Les salariés de la banque d'affaires à Londres, New York et en Asie seraient ceux qui doivent le plus craindre pour leur emploi.

La banque aux trois clés s'est par ailleurs dotée d'une unité de défaisance, dans laquelle ont été placées les actifs et passifs dont Credit Suisse entendait déjà se séparer au préalable, ainsi qu'une une grande part des activités de banque d'affaires, de la gestion de fortune et de la gestion d'actifs de l'établissement aux deux voiles.

Mariage forcé

L'entité comprend également des actifs et passifs d'UBS, considérés non stratégiques à la lueur du rapprochement. Les actifs pondérés au risque de l'unité de défaisance étaient devisés au 30 juin à environ 55 milliards de dollars, représentant une exposition totale de 224 milliards, précise UBS au détour de la présentation des premiers résultats trimestriels consolidés.

La question du maintien ou non de l'entité helvétique de Credit Suisse, la plus rentable, taraudait les observateurs depuis l'annonce du mariage forcé des deux principaux établissements du pays sous l'égide de la Confédération, annoncé mi-mars et finalisé trois mois plus tard. Le rachat de Credit Suisse, alors confronté à un insondable déficit de confiance, devait permettre d'éviter une contagion au reste du système bancaire. (ats)