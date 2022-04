L'ex-patron de Raiffeisen Pierin Vincenz reconnu coupable

L'ex-patron de l'une des plus grosses banques de Suisse ira en prison

Pierin Vincenz Image: sda

La justice zurichoise a prononcé, mercredi matin, son verdict dans le procès de l'ex-patron de Raiffeisen et de ses six co-accusés.

La justice zurichoise a prononcé, mercredi matin, son verdict dans le procès de l'ex-patron de Raiffeisen et de ses six co-accusés. La justice a reconnu l'ancien chef de Raiffeisen coupable de plusieurs abus de confiance, de plusieurs actes de gestion déloyale et de faux dans les titres. La Cour le relaxe, en revanche, sur les accusations d'escroquerie et de corruption passive.

La banquier devra purger une peine de prison de trois ans et neuf mois. Cette peine privative de liberté sera exécutée, comme l'indique le jugement rendu mercredi matin. S'y ajoute une peine pécuniaire avec sursis de 280 jours-amende à 3000 francs. En outre, Vincenz devra rembourser 236 000 francs à la Banque Raiffeisen.

L'autre principal accusé condamné Autre principal accusé de ce procès, l'ex-patron de la société de cartes de crédit Aduno, Beat Stocker, écope de quatre ans de prison et de 160 jours amende à 3000 francs avec sursis. Trois autres des sept accusés sont sanctionnés de peines pécuniaires.

Beat Stocker. Image: sda

Le procès s'est achevé le 22 mars après huit journées d'audience étalées sur deux mois. A son issue, Pierin Vincenz avait admis avoir fait des erreurs en vingt ans passés à la banque Raiffeisen, mais il avait souligné ne rien avoir commis d'illégal. Il exige d'être acquitté.

Pierin Vincenz et son acolyte Beat Stocker auraient placé des participations occultes dans des sociétés destinées à être rachetées par Raiffeisen ou Aduno, dans le seul but de s'enrichir. Pierin Vincenz était aussi accusé d'avoir financé de grosses dépenses privées à travers des notes de frais

Développement suit

(jah/ats)