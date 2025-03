La Suisse est à la pointe en matière de porte-conteneurs (image d'illustration). Image: Shutterstock

La Suisse est la reine d'un secteur complètement improbable

Alors qu'elle n'a pas d'accès à la mer, la Suisse devient de manière assez invraisemblable la plus grande nation de porte-conteneurs au monde. Mais l'explication est très simple.

Jusqu'à présent, l'Allemagne raflait la palme de la plus grande nation de porte-conteneurs au monde. Mais cette époque est désormais révolue.

La Suisse - qui n'a pas d'accès à la mer rappelle-t-on - est en effet devenue la première nation du classement. Notre voisin allemand, jusqu'à présent leader mondial, a même reculé à la troisième place, selon la présidente de l'association des armateurs allemands (VDR), Gaby Bornheim, à Hambourg. La Chine termine de son côté sur la deuxième marche du podium.

Une entreprise ultra-dominante

Cette domination du transport maritime s'explique par l'existence d'une seule entreprise: Mediterranean Shipping Company (MSC), basée à Genève et numéro 1 mondial du secteur. Elle s'est fait connaître dans le passé non seulement en prenant des parts dans le capital de l'entreprise de logistique portuaire HHLA à Hambourg, mais aussi plus récemment en rachetant des porte-conteneurs allemands. «Ils ont repris beaucoup de tonnage», déclare Gabi Bornheim.

Conséquence: bien que le tonnage brut (TB) des porte-conteneurs naviguant sous contrôle allemand soit passé de 29 millions à 30,2 millions, la Suisse et la Chine sont désormais en tête avec respectivement 34,7 millions et 31 millions. Cette valeur mesure la masse pour la totalité d'un navire.

Selon le directeur général de la VDR, Martin Kröger, le dépassement de l'Allemagne par la Chine est principalement dû aux trafics intra-asiatiques, assurés avec de nombreux porte-conteneurs de petite taille.

