Ce cap franchi par le pétrole pourrait coûter cher

Le Brent a franchi les 100 dollars après de nouvelles frappes au Moyen-Orient. Un seuil qui pourrait peser sur les taux, les entreprises et les consommateurs.

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Image: Shutterstock

Le baril de pétrole Brent a atteint les 100 dollars mercredi pour la première fois depuis fin juillet, après de nouvelles frappes aussi bien américaines qu'iraniennes ayant notamment ciblé des pétroliers au Moyen-Orient.

Vers 10h55, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en novembre, gagnait 2,11% à 100,03 dollars, après avoir brièvement touché auparavant un plus haut à 100,19 dollars.



Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison en octobre, s'échangeait en hausse de 1,46% à 94,39 dollars.

Les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de l'Iran, ont dit, mercredi, avoir attaqué une base militaire des Etats-Unis en Jordanie, mais aussi avoir ciblé deux bateaux américains, huit pétroliers et dix autres navires, en réponse à des frappes américaines.

Mardi, l'armée américaine avait annoncé avoir détruit cinq pétroliers dans la région du Golfe. Kathleen Brooks, de XTB, souligne:

«Le seuil de 100 dollars est un niveau psychologique qui compte pour les marchés»

Une fois ce niveau dépassé, «de nombreuses banques centrales n'auront d'autre choix que de relever leurs taux», au risque d'«alourdir les coûts pour les entreprises comme pour les consommateurs» et de peser sur l'économie, note-t-elle. (jah/ats)