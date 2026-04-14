Voici ce qui fait grimper les taux hypothécaires en Suisse.

Les taux hypothécaires suisses remontent, portés par les marchés et les tensions géopolitiques. Une situation qui change les habitudes des emprunteurs. Image: Imago / Shutterstock, montage watson

Cette «situation délicate» fait grimper les taux hypothécaires en Suisse

Malgré une inflation contenue en Suisse, les taux hypothécaires subissent la pression des marchés et des risques mondiaux, ce qui modifie les choix des emprunteurs. Tour d'horizon.

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En Suisse, les taux hypothécaires sont à nouveau sous pression à la hausse, malgré un taux directeur de la Banque nationale suisse (BNS) maintenu à 0% en mars. La montée des risques géopolitiques alimente les anticipations d'inflation et tire les taux du marché des capitaux vers le haut, indique une nouvelle étude Comparis.

La guerre en Iran pèse notamment sur les prix de l'énergie, renforçant la pression inflationniste mondiale, et ce, alors même que le renchérissement en Suisse reste mesuré (+0,1% en février sur un an). Dans ce contexte, les preneurs d'hypothèques se tournent de plus en plus vers les échéances courtes pour limiter leurs coûts. Dirk Renkert, expert Argent Comparis, expose:

«La BNS se trouve dans une situation délicate: à court terme, la pression inflationniste devrait augmenter en raison de la hausse des prix de l’énergie. En revanche, le renchérissement devrait rester modéré à moyen terme. Cette évolution plaide en faveur d’une poursuite de la politique de taux zéro.»

Des risques pour les prochains trimestres

La conjoncture suisse reste globalement stable, mais montre ses premiers signes de faiblesse. Pour 2026, une croissance modérée d'environ 1% est anticipée. Renkert analyse:

«Alors que le secteur des services affiche une évolution robuste, les incertitudes mondiales restent élevées. L’économie intérieure soutient la croissance, mais les secteurs tournés vers l’exportation continuent de pâtir du franc fort et de la situation mondiale.»

A l'international, le tableau est tout aussi contrasté. La Banque centrale européenne (BCE) maintient son taux directeur à 2%, dans un contexte où la hausse des prix de l'énergie fait monter les risques des prochains trimestres, en particulier en Allemagne. La BCE se retrouve ainsi en position délicate. Renkert ajoute:

«La BCE est davantage sollicitée que la BNS, car l’inflation dans la zone euro se situe déjà à l’extrémité supérieure de la marge de fluctuation cible. Si elle continue de s’accélérer, il n’est pas exclu que les premières hausses de taux d’intérêt aient lieu cette année. Le franc pourrait se déprécier par rapport à l’euro et faire augmenter le coût des produits importés en Suisse.»

Même posture du côté de la Fed aux Etats-Unis, qui maintient son taux dans la fourchette de 3,5 à 3,75%: les pressions inflationnistes s'accentuent avec la hausse de l'énergie, tandis que les signaux de ralentissement se multiplient, avec un marché du travail moins dynamique et une confiance des consommateurs en repli. Renkert commente:

«Par rapport à la BNS et à la BCE, la Fed est probablement confrontée à la situation de départ la plus difficile en matière de lutte contre l’ inflation .»

Une incertitude qui pèse sur les marchés

En Suisse, la récente hausse des taux hypothécaires n'est pas imputable à la politique monétaire de la BNS, mais aux mouvements des marchés des capitaux. Le rendement des obligations fédérales à 10 ans illustre bien cette volatilité: parti de 0,33% en début d'année, il est descendu à 0,23% fin février avant de remonter à 0,40% fin mars.

Les swaps ont eux aussi évolué de manière contrastée selon les échéances: les taux sur 3 ans ont fortement progressé (de 0,14% à 0,30%), tandis que ceux sur 5 ans sont restés quasi stables (0,32% à 0,31%) et que ceux sur 10 ans ont légèrement reculé (0,66% à 0,55%).

Le taux Swap, qu'est-ce que c'est? Le taux Swap est le coût auquel les banques peuvent échanger de l’argent à court terme contre un taux fixe sur plusieurs années. Il sert de référence pour calculer le taux des hypothèques à taux fixe: plus le taux swap augmente, plus les hypothèques fixes deviennent chères.

Les taux indicatifs au 31 mars (publiés par plus de 30 établissements de crédit pour les hypothèques fixes sur dix ans) reflètent ces dynamiques: 1,39% pour les fixes 3 ans (+0,03 point depuis janvier), 1,56% pour les fixes 5 ans (-0,06 point) et 1,81% pour les fixes 10 ans (-0,12 point).

Une anticipation globalement négative

Les fourchettes de taux négociés ont légèrement évolué par rapport à décembre: les hypothèques Saron restent entre 0,8 et 1,2%, les fixes de 5 ans sont passées de 1,2-1,6% à 1,1-1,7%, et les fixes de 10 ans de 1,5-1,9% à 1,4-2,0%, signe d'un léger élargissement des marges commerciales. Renkert précise:

«La hausse des taux d’intérêt du marché pour les échéances courtes et l’aplatissement de la courbe des taux donnent à penser que les acteurs du marché s’attendent plutôt à des répercussions négatives à court terme.»

L'hypothèque Saron, qu'est-ce que c'est? Une hypothèque Saron est un prêt immobilier à taux variable en Suisse, dont le coût suit le taux de référence Saron (Swiss Average Rate Overnight), qui reflète le prix de l’argent à très court terme sur le marché interbancaire. Concrètement, le taux de l’hypothèque peut évoluer régulièrement, à la hausse ou à la baisse, selon les conditions du marché. Cela la rend plus flexible que les hypothèques à taux fixe, mais aussi plus sensible aux fluctuations des taux d’intérêt.

Les données d'HypoPlus, partenaire hypothécaire de Comparis, confirment un net glissement vers les durées courtes ce trimestre. La part des hypothèques de 3 ans maximum est passée de 17% à 27%, tirée notamment par les Saron, qui ont doublé pour atteindre 18% des souscriptions (contre 8% le trimestre précédent).

A l'inverse, les fixes de durée moyenne (4-7 ans) reculent de 33% à 28%, et les fixes de 10 ans de 41% à 32%. Fait notable: les durées de 8-9 ans progressent fortement, passant de 4% à 18% des souscriptions en un an. Renkert conclut:

«La proportion élevée d’hypothèques Saron montre que les coûts occupent clairement le devant de la scène»

(ysc)