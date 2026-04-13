faible pluie
DE | FR
burger
Economie
International

Vuitton, Dior: Le numéro un du luxe perd de l'argent cause de l'Iran

epa12665788 A model presents a creation from the Fall/Winter 2026/2027 collection by US designer Pharrell Williams for Louis Vuitton during the Paris Fashion Week, in Paris, France, 20 January 2026. T ...
Louis Vuitton appartient notamment au groupe LVMH, qui voit sont chiffre d'affaire être impacté par la guerre en Iran.Keystone

Le numéro un du luxe perd de l'argent à cause de la guerre en Iran

Chiffre d’affaires en baisse pour le groupe LVMH: le géant du luxe recule de 6% au premier trimestre, pénalisé notamment par la guerre au Moyen-Orient qui freine ses ventes dans la région.
13.04.2026, 21:0013.04.2026, 21:00

Le numéro un mondial du luxe LVMH a publié lundi un chiffre d'affaires en repli de 6% au premier trimestre, pénalisé notamment par la guerre au Moyen-Orient, qui a fortement réduit ses ventes dans cette région.

De janvier à fin mars, le mastodonte français (Louis Vuitton, Dior, Moët Hennessy, Tiffany...) a enregistré 19,1 milliards d'euros de ventes, un chiffre inférieur à la moyenne des prévisions des analystes recueillies par FactSet, qui tablaient sur 19,3 milliards d'euros.

A taux de change et périmètre comparables, les ventes ont progressé de 1%, le conflit coûtant environ un point de croissance durant la période, précise l'entreprise, tout en notant l'effet défavorable marqué des effets de change, liés à l'euro fort.

«Dans un contexte géopolitique et économique particulièrement perturbé par le conflit au Moyen-Orient, LVMH reste vigilant mais néanmoins confiant en ce début d'année»

Il table sur un retour dans les magasins des clients dont les achats ont été différés.

Le groupe, qui a souffert – à l'instar de la plupart des entreprises du secteur du luxe – du ralentissement en Chine, évoque des tendances positives dans ce pays, mais aussi aux Etats-Unis.

6% du chiffre d'affaires au Moyen-Orient

Au Moyen-Orient, où LVMH réalise environ 6% de son activité, l'impact reste difficile à évaluer pour 2026 en fonction de la durée du conflit. Pour le seul mois de mars, il y a enregistré un repli de 3% de ses ventes.

Présenté par
Voilà ce que le luxe signifie pour nous - et pour vous?

La division mode et maroquinerie, (Louis Vuitton, Dior, Celine, Fendi...), de loin la division la plus importante en termes de revenus, est la plus concernée.

Ses ventes ont atteint 9,2 milliards d'euros de janvier à fin mars, soit un repli de 9% (-2% hors variations de change et de périmètre). Cela reste une petite amélioration par rapport au dernier trimestre de 2025.

Premiers succès d'Anderson

Le groupe a fait état du succès des premiers produits de Jonathan Anderson, nommé l'an dernier directeur artistique de Dior, ainsi que d'une «excellente performance» de la marque Loro Piana au premier trimestre.

Les looks de stars les plus ratés de Coachella

L'activité vins et spiritueux, très à la peine l'an dernier, a connu une amélioration avec des ventes en léger repli de 2% (+5% en croissance organique) à presque 1,3 milliard d'euros. Elles ont toutefois surtout bénéficié d'un effet de calendrier favorable pour le Nouvel an chinois.

La distribution sélective a vu ses ventes se replier de 3% (+4% en comparable) à 4 milliards d'euros, avec, selon LVMH, une croissance solide de l'enseigne Sephora dans toutes les régions, accompagnée par des gains de parts de marché. (sda/awp/ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Etats-Unis et Iran s'accordent pour un cessez-le-feu de deux semaines
3
Etats-Unis et Iran s'accordent pour un cessez-le-feu de deux semaines
La Nasa publie la photo d'un sublime coucher de Terre
1
La Nasa publie la photo d'un sublime coucher de Terre
Comment Poutine recrute des soldats jetables
Comment Poutine recrute des soldats jetables
de Thierry Vircoulon
Comment Orban utilise le sentiment anti-ukrainien pour rester au pouvoir
Comment Orban utilise le sentiment anti-ukrainien pour rester au pouvoir
de Ede ZABORSZKY
Thèmes
La mission Artemis II a réussi son tour de lune
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Voici où le kérosène manque déjà et comment la Suisse se prépare
La guerre en Iran et le blocage du détroit d’Ormuz mettent sous tension le marché du kérosène, avec des conséquences déjà visibles pour les compagnies aériennes.
Que se passe-t-il si les pompes sont vides? Cette question hante désormais les compagnies aériennes du monde entier. A commencer par le groupe Lufthansa, maison mère de Swiss. Le géant allemand redoute des pénuries de kérosène si la guerre au Moyen-Orient s’installe dans la durée. «La disponibilité du carburant aérien est déjà compliquée dans certains aéroports asiatiques», explique Grazia Vittadini, responsable des technologies, de l’informatique et de l’innovation, dans Welt am Sonntag.
L’article