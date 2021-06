Comment les CFF et La Poste facilitent le trafic de drogues

On peut désormais acheter de la drogue via des distributeurs CFF et se la faire livrer naturellement par La Poste. On vous explique ce détournement, au grand malheur de....

Vous rencontrez quelques problèmes pour vous faire livrer votre dose de cannabis, en pleine pandémie? Pas de problème! Passez donc dans un des 1400 distributeurs des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) accessibles nuit et jour d’un bout à l’autre du pays. Il vous suffit de posséder un numéro de portable suisse et un portefeuille pour cryptomonnaies, rapporte 24 heures.

En effet, depuis 2018, il est possible de recharger son porte-monnaie en achetant des bitcoins via les distributeurs CFF. …