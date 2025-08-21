Le BAK confirme ses prévisions de croissance pour 2025

Malgré les droits de douane assénés par Donald Trump, BAK Economics se veut optimiste à propos de la croissance économique helvétique.

BAK Economics se veut optimiste pour l'économie suisse, malgré l'entrée en vigueur de droits de douane de 39% sur les marchandises helvétiques entrant aux Etats-Unis. Ces derniers, dont l'impact sur la conjoncture restera limité, ne devraient pas s'appliquer durant une période prolongée, estiment les économistes de l'institut bâlois.

Selon un étude publiée jeudi, les experts de BAK Economics supposent que la Suisse devrait pouvoir conclure dans les prochains mois un accord douanier avec les États-Unis similaire aux conditions obtenues par l'Union européenne (UE). Sur la base de cette hypothèse, BAK Economics confirme ses prévisions de croissance du produit intérieur brut (PIB) de la Suisse (hors événements sportifs) pour 2025, qui devrait rester de 1,2%. La prévision pour 2026 est pour sa part révisée en légère baisse, passant de 1,0 % à 0,9%.

Mais le risque demeure

Les droits de douane de 39% frappant les exportations de bien helvétiques vers les Etats-Unis, ne restent cependant pas sans risques, nuance BAK Economics, en particulier pour les industries horlogère et des machines. Non seulement les produits suisses seront plus chers aux Etats-Unis, mais ils pourraient aussi souffrir de la compétition avec ceux produits dans l'UE, ces derniers étant soumis à des droits de douane nettement moins élevés.

Si, contre toute attente, ces droits de douane devaient rester en vigueur durant une longue période, cela pourrait coûter à la Suisse jusqu'à 0,3% de croissance du PIB en 2026 et 2027, selon l'étude. Celle-ci ne tient pas compte d'éventuelles taxes d'entrée aux Etats-Unis sur les produits pharmaceutique.

En matière de prix, l'inflation ne devrait atteindre que 0,2% en moyenne annuelle cette année et rester à un niveau similaire en 2026. BAK Economics part toutefois du principe que la Banque nationale suisse (BNS) ne procédera à aucune nouvelle baisse des taux d'intérêt après avoir ramené ceux-ci à 0%. Cela suppose toutefois que les droits de douane américains soient assouplis. Sinon, des taux d'intérêt négatifs pourraient être appliqués. (awp/ats)