Pékin compte désormais le plus de milliardaires au monde



Image: EPA

La seule ville de Pékin compte plus de deux fois plus de milliardaires que l'ensemble de la France.

Un passage de relais symbolique mais qui traduit la montée en puissance de l'économie chinoise. Selon Forbes, Pékin vient de dépasser New York au classement mondial des villes qui comptent le plus de milliardaires en dollars parmi leurs habitants. Avec 33 milliardaires de plus en un an, la capitale chinoise compte désormais 100 ultra-riches et passe devant New York.

La capitale chinoise est le lieu de résidence de 100 milliardaires. Cumulé, leur patrimoine s'élève à 484 milliards de dollars. Avec 35,6 milliards de dollars, Zhang Yiming, le fondateur du réseau social TikTok, est le Pékinois le plus riche.

Londres recule, Bombay rentre, Paris sort

New-York, désormais deuxième du classement, a gagné sept nouveaux milliardaires, avec au total 99, soit un de moins que la capitale chinoise. Mais la fortune cumulée des milliardaires new-yorkais reste supérieure à celles des Pékinois (560 milliards de dollars en 2021).

Une seule ville européenne fait partie de ce top 10. Il s'agit de Londres, qui était première du classement en 2014 et a depuis dégringolé. A noter enfin l'arrivée de Bombay, première ville indienne à y faire son entrée.

Paris ne figure pas dans ce classement. La capitale française, qui occupait la 14ème place en 2017 avec 29 milliardaires, en est depuis sortie. Si la France compte de plus en plus de milliardaires, nombreux sont-ils à partir vivre à l'étranger. Surtout la capitale française semble moins attirer les ultra-riches de la planète pour leur résidence principale. Même si la ville est une de celles qui compte le plus de millionnaires au monde. (ga/afp)