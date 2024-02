Ces Suisses pourraient révolutionner le transport mondial grâce à la bière

Des scientifiques ont fait une découverte qui pourrait être avantageuse pour les brasseurs. Image: WATSON/DR

Des chercheurs suisses ont obtenu de la nanocellulose à partir de résidus de brasserie et l'ont convertie en aérogel. Ce matériau de grande qualité pourrait être employé dans la fabrication d'emballages alimentaires.

Les scientifiques du «Cellulose and Wood Materials» du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (Empa) «viennent de mettre au point un procédé permettant de produire de la nanocellulose de haute qualité à partir des déchets de brasserie», indiquent-ils ce mardi matin. C'est quoi? Rien de moins «qu'une matière première biodégradable polyvalente qui peut par exemple être transformée en emballages ou en matières plastiques renforcées par des fibres». Les chercheurs ont publié leurs résultats dans la revue ACS Sustainable Chemistry & Engineering.

Mais qu'est-ce que la bière à avoir avec tout ça? Les experts expliquent (et on appréciera le ton biblique):

«Au début, il y a la maische. Le mélange de malt et d'eau est brassé pendant plusieurs heures et chauffé en douceur. Le liquide qui en résulte s'appelle le moût et se transforme en bière au cours des étapes suivantes du processus. Le malt usé, appelé drêche de brasserie, suit un parcours beaucoup moins glorieux. La plupart du temps, il finit comme fourrage ou au compost.»

Aujourd’hui, les drêches de bière sont utilisées pour l’alimentation animale ou compostées. Image: Adobe Stock

Vous l'aurez compris, les chercheurs de l'Empa, sous la direction de Gustav Nyström, pensent qu'il y a plus à tirer de ces déchets. En effet, à l'heure actuelle, les produits cellulaires micro et nanofibrillés sont fabriqués à partir de pâte de bois, mais cette ressource pourrait être utilisée de manière plus stratégique ailleurs:

«Le bois absorbe très bien le CO2 de l'atmosphère, mais sa croissance est lente. C'est pourquoi il convient beaucoup mieux à des applications de longue durée, par exemple dans la construction ou la fabrication de meubles.» Gustav Nyström

L'avantage de travailler avec des brasseries

A l'inverse, jusqu'à présent, les plantes annuelles, qui ont une croissance plus rapide, ont le potentiel de fournir des matières premières, mais elles sont peu exploitées à cette fin. Et ça tombe bien, ces dernières entrent dans la production de la boisson houblonnée. Gilberto Siqueira, co-auteur du papier de l'Empa explique que grâce à leur méthode, ils peuvent produire des matériaux de haute qualité à partir d'un résidu abondant et peu coûteux, actuellement largement gaspillé. Et c'est un avantage aussi pour les brasseurs:

«Cela profite également aux petites entreprises qui peuvent ainsi tirer le maximum des matières premières qu'elles utilisent déjà»

Des résidus de céréales à l'aérogel: le processus. Image: Empa

D'ailleurs, les drêches utilisées dans l'expérience provenaient de la brasserie zurichoise Pentabier, une petite entreprise située à Dübendorf.

Comment les scientifiques ont-ils procédé?

«Ils en ont extrait les fibres de nanocellulose et les ont transformées par lyophilisation en un aérogel», explique l'Empa. Ce matériau a une structure «aérée» avec de nombreux pores, ce qui lui confère d'excellentes propriétés d'isolation thermique. Les aérogels peuvent être fabriqués à partir de diverses substances – les aérogels de silicate, utilisés dans la construction, sont bien connus.

De leur côté, les aérogels à base de nanocellulose offrent des avantages supplémentaires: ils proviennent de sources renouvelables et sont biodégradables. L'objectif est de les utiliser dans les emballages, en particulier pour les aliments sensibles à la température tels que la viande.

Structure poreuse typique de l'aérogel.. Image: Empa

A quand une production à large échelle?

Pour explorer pleinement le potentiel de la nanocellulose issue des drêches de bière, les chercheurs ont expérimenté différentes méthodes de prétraitement et de fabrication afin d'évaluer leurs effets sur le produit final. Ils sont bien conscients que leur produit doit répondre à des impératifs:

«Pour trouver une application dans le monde réel, il ne faut pas seulement que le produit final soit convaincant – il doit aussi être aussi simple et bon marché que possible à fabriquer.» Gilberto Siqueira

C'est précisément une raison pour laquelle les chercheurs s'intéressent à la production de matières premières à partir de résidus.

Grâce à sa structure poreuse, l’aérogel obtenu est léger et possède une isolation thermique élevée. Image: Empa

