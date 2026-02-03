en partie ensoleillé
Les magasins Landi se portent bien en Suisse

Sicht auf das Angebot von Rasenmaeher im Landi Fachgeschaeft, am Montag, 22. April 2024, im Agrarcenter Lyssach. Der Agrarcenter gehoert zur Fenaco Gruppe. (KEYSTONE/Peter Schneider)
Landi a notamment profité de conditions météorologiques clémentes.Image: KEYSTONE

Les magasins Landi se portent bien

Le détaillant, propriété de Fenaco, annonce une légère poussée pour son exercice 2025. Son chiffre d'affaires est en hausse.
03.02.2026, 14:1003.02.2026, 14:10

Les magasins Landi ont engrangé l'an dernier un chiffre d'affaires de 1,46 milliard de francs, en hausse de 0,3% en glissement séquentiel.

Le groupe, propriété de la coopérative agricole Fenaco, explique dans un bref compte-rendu mercredi avoir profité notamment de conditions météorologiques clémentes au printemps et en été pour écouler tondeuses à gazon, grills, climatiseurs et piscines de jardin.

L'Europe «nage dans les patates» et ça pose un problème en Suisse

La maison-mère – qui abrite également les stations-service Agrola, les magasins de proximité Volg, la cave Provins et le jus de pomme Ramseier, le grossiste Cadar, en plus de fournir semences, engrais ou fourrage aux agriculteurs – doit publier ses résultats annuels le 12 mai. (jzs/ats)

