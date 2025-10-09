Il y a beaucoup de pommes de terre cette année, mais il manque les palox. Image: KEYSTONE

L'Europe «nage dans les patates» et ça pose un problème en Suisse

Après la maigre récolte de l'année dernière, il y a cette année nettement plus de pommes de terre en Suisse. Tellement qu'il n'y a pas assez de caisses de transport dans toute l'Europe.

Les dernières années n'ont pas été faciles pour les producteurs et productrices de pommes de terre. Les mauvaises récoltes se sont succédé, et l'année dernière encore, les rendements ont été modestes en raison des conditions météorologiques difficiles et du mildiou. Si modestes que la Confédération a augmenté le contingent d'importation en août.

«Toute l'Europe nage dans les pommes de terre»

La situation est bien différente cette année. Les affaires reprennent enfin, non seulement en Suisse, mais dans toute l'Europe. Ce qui a des conséquences que les agriculteurs connaissent rarement. A savoir a une pénurie de caisses de transport sur tout le continent.

Niklaus Ramseyer, président des producteurs suisses de pommes de terre, est également concerné. Il doit donc interrompre sa récolte, comme il l'explique au journal Berner Zeitung.

Un palox peut contenir environ une tonne de pommes de terre. Mais comme les carottes, les oignons et les betteraves sont également très abondants cette année, ces caisses de transport viennent à manquer, explique Patrick Forster, directeur général de Terralog. Elles sont actuellement très demandées dans toute l'Europe. Normalement, la société de négoce de pommes de terre Terralog a entre 500 et 3000 palox par an qui ne sont pas utilisés, explique Forster. Actuellement, ils sont tous en circulation.

Inoverde, le grossiste alimentaire de Fenaco, a également dû commander des conteneurs vides supplémentaires. Ceux-ci seront livrés et montés à partir de la semaine prochaine.

«Nous demandons à nos producteurs de faire preuve de compréhension et de patience dans la situation difficile actuelle.»

Car, selon l'évolution des conditions météorologiques, une pénurie de pommes de terre pourrait encore frapper certains secteurs. En effet, le froid pourrait influencer la teneur en amidon, et donc la qualité. Mais on n'en est pas encore là. D'ici là, les agriculteurs doivent faire preuve de patience avant de pouvoir remplir de nouvelles caisses. (vro)