Ikea lance 3 capteurs pas chers pour protéger votre maison

Le magasin suédois souhaite proposer des appareils de domotique à sa clientèle. Ils seront disponibles à partir de 2024 aux Etats-Unis et en Allemagne. Aucune date n'a été communiquée pour la Suisse.

Marcel Horzenek / t-online

Plus de «Economie»

Un article de

Vallhorn, Parasoll et Badring: ces trois nouveaux-venus chez Ikea devraient plaire aux amateurs de la marque suédoise. Il s'agit de trois capteurs pour la surveillance et la commande de votre maison. Ils seront vendus moins de 10 euros en Europe.

Le détecteur de mouvement sans fil Vallhorn et le capteur de porte et de fenêtre Parasoll seront disponibles à partir de janvier 2024 aux Etats-Unis et dans certains pays d'Europe. Le capteur de fuite Badring viendra, lui, compléter le trio intelligent en avril. Selon le communiqué de presse, les nouveaux appareils doivent permettre de rester connecté à sa maison même à distance.



Voici le capteur sans fil Vallhorn.

Ikea Home Smart: une application intelligente

Dans la pratique, le capteur Parasoll peut être placé dans différentes zones et informe l'utilisateur via une application lors de l'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre. En outre, il peut être associé à une ampoule intelligente qui s'allume ou s'éteint, par exemple, quand il y a des mouvements de porte ou de fenêtre.

«Nous sommes heureux de lancer une nouvelle gamme de produits intelligents» Stjepan Begic, desigeur chez Ikea

De son côté, le détecteur de mouvement sans fil Vallhorn fonctionne aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et peut se relier à dix sources lumineuses en même temps. Il allume automatiquement la lumière s'il capte quelque chose, mais peut aussi être commandé via l'application Ikea Home Smart.

Voici le détecteur de fuite. Vous serez donc prévenu lorsque votre cuisine sera déjà inondée.

Le détecteur de fuite Badring, lui, s'utilise dans la cuisine ou la salle de bain: il réagit en cas de fuites d'eau et les signale également sur le smartphone de l'utilisateur.



Les gens veulent du confort et de la sécurité

«Les résultats du dernier rapport Life-at-Home ont montré que les gens valorisent beaucoup le confort et la sécurité dans leur maison», dit Stjepan Begic, développeur design produit chez Ikea Suède.

Il est pressenti que ces appareils arriveront en Suisse aussi, mais Ikea n'a pas encore communiqué à ce propos.

Traduit de l'allemand par Valentine Zenker