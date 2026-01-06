en partie ensoleillé-8°
Economie
Coop

Coop a réalisé un record en 2025

Du changement au sein de la direction générale de Coop (image d&#039;archives).
Coop a réalisé une belle année 2025.Image: Keystone

Coop a réalisé un record en 2025

Les recettes du détaillant s'élèvent à plus de 35 milliards l'an dernier. C'est une augmentation de 2,1% par rapport à 2024.
06.01.2026, 09:5806.01.2026, 09:58

Coop a réalisé un chiffre d'affaires inédit de 35,4 milliards de francs l'an dernier. Tant les supermarchés que les formats spécialisés ont contribué à cette performance, tandis que les ventes en ligne enregistrent une nouvelle fois une forte hausse.

Ajustées des effets de change, les recettes ont augmenté de 2,1% comparé à 2024, annonce le géant helvétique de la distribution mardi dans un communiqué, se félicitant d'avoir franchi «pour la première fois» le seuil des 35 milliards. Hors carburants, le chiffre d'affaires net du commerce de détail a grimpé de 2,3% à 21 milliards de francs.

Cette pénurie est de retour chez Migros et Coop

Dans ce segment, les supermarchés Coop, y compris Coop.ch, ont réalisé un chiffre d'affaires net de 12,4 milliards de francs, en hausse de 2,6%, et ont gagné des parts de marché. A elles seules, les ventes via le supermarché en ligne ont bondi de 10,1%.

Les ventes en ligne totalisent 6,1 milliards

Outre les produits estampillés durables, la marque Prix Garantie a également enregistré une hausse de la demande. Coop souligne encore avoir pu baisser le prix d'environ 1900 produits, investissant quelque 700 millions de francs dans la baisse des prix depuis 2019.

Les formats spécialisés affichent quant à eux une croissance de 1,7%. Les plus nettes progressions ont été réalisées par Coop City (+4,7% à 838 millions) et le format de proximité Coop Pronto (+3,5%). Interdiscount, Jumbo, Coop Vitality et Update Fitness ont également vu leurs recettes augmenter. Les secteurs de la restauration et BâleHôtels sont demeurés stables (+0,7% à 530 millions de francs).

Coop change de stratégie pour ses rabais

Le commerce de gros et la production ont progressé de 2,9% à 17,2 milliards après correction des effets de change. Transgourmet affiche une hausse de ses recettes de 2,6% à 11,6 milliards. La production inscrit un gain de 4,0% à 5,9 milliards. Le commerce de gros en ligne a grimpé de 12,5%.

Tous segments confondus, les ventes en ligne totalisent 6,1 milliards. Davantage de détails, notamment les indicateurs de rentabilité, seront communiqués lors de la publication du rapport annuel complet le 17 février. (jzs/ats)

