Coop change de stratégie pour ses rabais

Coop va abaisser la «réduction maximale de 50%» sur les produits estampillés «valoriser plutôt que jeter».

Plus de «Economie»

Cette nouvelle ne réjouira pas de nombreux acheteurs à la Coop: la chaine s'apprête à supprimer ses rabais de 50%, ceux que les magasins apposaient sur les produits près de leur date de péremption.

Interrogée par Blick, Coop réfute l'appât du gain et entend lutter plus efficacement contre le gaspillage alimentaire avec des mesures «encore plus systématiques». Alors que le géant de l'alimentation réservait ses réductions de 50% pour le jour limite de consommation en collant son étiquette en fin de journée, Coop proposera désormais, sur les aliments concernés, des rabais de 40%, mais plusieurs jours avant.

Le nouveau système devrait entrer en action dès le mardi 6 janvier 2026. Les gérants de magasin pourront alors proposer des produits à prix réduit déjà quelques jours avant leur date limite de consommation.

Le gaspillage, un fléau pour la Suisse et les distributeurs

Trop d'aliments sont jetés chaque jour en Suisse, notamment chez les consommateurs mais aussi très largement par les magasins eux-mêmes. Si les distributeurs ont des stratégies différentes, Coop a déjà des astuces.

Alors que Denner congèle sa viande avant sa péremption et la donne aux épiceries solidaires Caritas, Coop la congèle et la revend à prix réduit.

Des produits carnés à prix réduit. Image: dr

Coop nous indiquait récemment que les «produits de viande fraîche sélectionnés» seront désormais surgelés le jour de la date limite de consommation, puis proposés à un prix réduit de 50% pendant 90 jours supplémentaires. Un projet pilote est en cours depuis le mois de juin dans seize magasins de Suisse orientale et devrait être déployé plus largement si l'expérience est jugée satisfaisante. (hun)