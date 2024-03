Sam Bankman-Fried, 32 ans, a été condamné à 25 années de réclusion criminelle. Getty Images North America

La peine de prison du «milliardaire déchu de la crypto» est connue

Sam Bankman-Fried, 32 ans, reconnu coupable de fraude, d'association de malfaiteurs et de blanchiment d'argent, dormira en prison pendant 25 ans. Il risquait plus de 100 ans réclusion criminelle, le procureur en réclamait 50 et les avocats du cofondateur de FTX considéraient cette peine comme une «lente condamnation à mort».

En novembre dernier, la star déchue des cryptomonnaies encourait jusqu’à 110 ans de réclusion criminelle, après un long procès qui fera un tintamarre monstre dans le milieu de la finance. Lorsque sa société FTX a fait faillite, en 2022, on l'a très vite accusé d'avoir utilisé les fonds déposés sur sa plateforme d’échange de cryptomonnaies par ses clients.

Jeudi, à New York, Sam Bankman-Fried, 32 ans, a été condamné à 25 années de prison pour fraude, association de malfaiteurs et blanchiment d'argent. Quelques minutes plus tôt, sa défense avait tenté une dernière fois de relativiser son crime:

«Sam n'était pas un tueur financier impitoyable. Tout au plus un nerd en mathématiques maladroit. Ses véritables motivations ont été mal comprises» L'avocat Marc Mukasey, selon CNN , présent dans la salle d'audience à Manhattan.

De son côté, le procureur a tenu à rappeler que la société FTX a été «gérée avec une criminalité omniprésente».

«Sam Bankman-Fried a volé plus de 8 milliards de dollars d'argent à ses clients. Et j'insiste sur ce vol parce qu'il ne s'agissait pas d'une crise de liquidité» Le procureur Nicolas Roos

Toujours selon CNN, l'avocat Marc Mukasey avait précisé que son client, emprisonné à la prison de Brooklyn depuis le mois d'août 2023, a «donné des cours particuliers à des codétenus», pour qu'ils ne fassent pas les «mêmes erreurs que lui.»

Comme il l'avait d'ailleurs annoncé au préalable, le juge Lewis Kaplan, qui s'était également chargé du procès opposant E. Jean Carroll à Donald Trump, n'a donc pas suivi «les lignes directrices en matière de peine maximale». Les procureurs demandaient entre 40 et 50 ans. Les avocats de SBF, qui considéraient que cette peine était comme une «lente condamnation à mort déguisée», affirmait que «six ans et demi maximum» était une peine «juste et raisonnable».

Juste avant de connaître son sort, Sam Bankman-Fried s'est permis une déclaration courte, mais lourde de sens:

«Je suis désolé. L'effondrement de FTX me hante tous les jours» Sam Bankman-Fried, mardi, au tribunal de Manhattan

