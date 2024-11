Voici la toile de Magritte la plus chère jamais vendue

Une version de «L'Empire des lumières» de René Magritte a été vendue à un prix record de 121,16 millions de dollars aux enchères à New York.

Plus de «Economie»

Keystone

Une toile du peintre surréaliste belge René Magritte, une version de «L'empire des lumières», a été vendue pour un montant record de 121,16 millions de dollars (107 millions de francs), lors d'une vente aux enchères à New York mardi soir.

«C'est un record mondial pour une vente aux enchères d'un tableau de René Magritte», a confirmé à Belga Charly Herscovici, le président de la Fondation Magritte, juste après la mise la vente.

Cette version de «L'empire des lumières» de René Magritte, était proposée mardi soir au Rockefeller Center, siège new-yorkais de la maison de vente aux enchères Christie's. Cette huile sur toile fait partie d'une série de 18 autres tableaux éponymes présentant une demeure et son réverbère tout en jouant avec l'ombre et la lumière.

Le Magritte le plus cher du monde

«C'est le Magritte le plus cher du monde aux enchères, mais d'autres tableaux ont été vendus plus cher encore lors de ventes privées», a commenté Belga Charly Herscovici, jugeant que le résultat est «formidable».

L'œuvre a été acquise pour 105 millions de dollars (93 millions de francs) sous le maillet, mais le prix final est de 121 millions de dollars (107 millions de francs) avec les frais inclus, selon les informations communiquées par Christie's. Le tableau a été peint par l'artiste belge en 1954 et mesure 146 centimètres par 114 centimètres.

La vente a largement dépassé les attentes, alors que le tableau était estimé à environ 95 millions de dollars (84 millions de francs) auparavant.

Qui a acheté la peinture

L'acheteur est un collectionneur américain, dont l'identité n'est pas révélée, qui s'est disputé l'œuvre avec un autre candidat acheteur asiatique, précise encore M.Herscovici.

«Ce tableau mis aux enchères est un des plus beaux de la série de "L'empire des lumières" dans sa mise en scène, sa qualité, dans la lumière et dans la nuit», a décrit Charly Herscovici. Il s'agissait du «clou du spectacle», selon lui, lors de cette vente de plusieurs autres œuvres de la collection de feu Mica Ertegun, architecte d'intérieur et collectionneuse d'art.

Deux autres tableaux du peintre belge étaient ont aussi été vendus à cette occasion. «La cour d'amour» (1960) a atteint le prix de 10,5 millions de dollars (8,9 millions de francs) et «La Mémoire» (1945) a été cédé pour 3,68 millions de dollars (3,25 millions de francs).

Ce sont des prix qui étaient «escomptés», selon M. Herscovici, alors que ces ventes sont restées dans la fourchette d'estimation. (jahs/ats)