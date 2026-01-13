Donald Trump se rendra bien à Davos la semaine prochaine. Keystone

Donald Trump sera en Suisse (et en force) la semaine prochaine

Le Forum économique de Davos a confirmé la participation de Donald Trump en 2026, marquant le retour du président américain.

Le président américain Donald Trump participera bien au World Economic Forum 2026 à Davos (GR). Le Forum économique mondial (WEF) a confirmé mardi la participation de Donald Trump à la rencontre annuelle. elle se tient du lundi 19 janvier au vendredi 23 janvier 2026.



Selon la presse, le président américain devrait arriver à Davos le mercredi 21 janvier et séjourner deux jours en Suisse.​

«Nous sommes heureux d'accueillir à nouveau le président Trump», qui sera «accompagné de la plus grande délégation» américaine ayant jamais fait le déplacement à Davos, a déclaré le patron du WEF, Borge Brende, lors d'une conférence de presse.

Borge Brende. Keystone

Donald Trump sera accompagné d'une large délégation, comprenant le secrétaire d'Etat Marco Rubio, les émissaires Steve Witkoff et Jared Kushner et le secrétaire au trésor Scott Bessent, a déclaré le président du WEF Borge Brende lors d'une conférence en ligne.

Des têtes connues de la diplomatie suisse

La Suisse avait à plusieurs reprises parlé avec Scott Bessent lors des négociations sur les importants droits de douane que les Etats-Unis voulaient imposer au pays. Ces taxes ont finalement été réduites à 15%. Un accord doit encore être formellement conclu d'ici au 31 mars.

Le président américain s'était déjà rendu dans la station lors de son premier mandat. Il s’y était déjà rendu en 2018 et en 2020. En 2025, il s'était contenté d'une intervention en ligne.

Trump en 2020 à Davos. Image: AP

Un gros dispositif sécuritaire avait été déployé lors des précédentes venues de Donald Trump. Il devrait en aller de même cette année. Un Boeing américain pouvant transporter de grandes quantités de matériels aurait déjà été vu dimanche à l'aéroport de Zurich.

La Suisse – qui abrite la rencontre – doit encore présenter son programme. Seule la présence du président de la Confédération Guy Parmelin a pour l'heure été annoncée. Le ministre de la défense Martin Pfister visitera les troupes sur place lundi.

Hégémonie affichée

Ce qui est clair, c'est que la venue du président américain intervient peu de temps après son coup au Venezuela, son président Nicolas Maduro ayant été capturé par les forces américaines.

Donald Trump risque d'afficher une certaine hégémonie en Amérique latine la semaine prochaine. Il sera certainement appuyé par ses alliés sud-américains, le président argentin Javier Milei, le président équatorien Daniel Noboa et le ministre des affaires étrangères bolivien Fernando Hugo Aramayo, aussi présents.

Le président colombien Gustavo Petro, menacé récemment par Donald Trump de vivre le même sort que Nicolas Maduro, sera également à Davos. L'ancien guérilléro marxiste a évité l'escalade militaire américaine suite à un téléphone avec Donald Trump.

Gustavo Petro. Keystone

Le président américain a fait plusieurs déclarations conquérantes dernièrement, réitérant ses prétentions sur le Groenland et menaçant l'Iran, marqué par un fort mouvement de protestation, d'une offensive. Aucun représentant iranien, vénézuélien ou danois – le Groenland est un pays constitutif du Danemark – n'a été annoncé.

Le plan de paix à Gaza

Le premier ministre de l'Autorité palestinienne, Mohammed Mustafa, ainsi que le président israélien Isaac Herzog et les dirigeants de pays, comme le Quatar, l'Egypte et l'Arabie saoudite, ayant eu un rôle-clé dans l'application du plan de paix à Gaza, participeront au forum.

Ce plan concocté par les Etats-Unis prévoit que le territoire soit gouverné par un comité palestinien apolitique supervisé par un Conseil de la paix. Washington souhaite accélérer la cadence pour lancer cette deuxième phase du fragile cessez-le-feu en vigueur depuis octobre entre Israël et le Hamas.

Qui d'autre sera à Davos pour le WEF 2026?

Deuxième économie mondiale, la Chine sera également présente en force avec une délégation emmenée par le vice-Premier ministre, a précisé Borge Brende. Sont également attendus au forum, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, six des sept chefs d'Etat ou de gouvernement du G7, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ou la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde. La Russie, elle, n'est toujours pas conviée.



Le thème du forum sera cette année «l'esprit de dialogue» et verra la participation à ce jour de 64 chefs d'Etats et de gouvernement et 850 dirigeants d'entreprises, selon les organisateurs.



Créé en 1971, le WEF réunit chaque année des centaines de participants, mêlant notamment patrons d'entreprises et dirigeants politiques, dans une station de ski transformée en centre de conférence international l'espace d'une semaine. (jah avec afp)