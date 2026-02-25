beau temps13°
DE | FR
burger
Suisse
Economie

Parmelin en dit plus sur les nouveaux droits de douane

Bundespraesident Guy Parmelin spricht an einer Medienkonferenz ueber die Botschaft zum Bundesgesetz ueber die Unterstuetzung der Opfer der Brandkatastrophe in Crans-Montana und Entscheide ueber das we ...
Guy Parmelin en conférence de presse ce mercredi 25 février.Keystone

Parmelin en dit plus sur les nouveaux droits de douane

Alors que des entreprises suisses se disent dans le flou, le président de la Confédération a fait le point sur les nouvelles taxes douanières américaines.
25.02.2026, 14:2825.02.2026, 14:28

Les nouveaux droits de douane américains en vigueur depuis mardi remplacent pendant 150 jours ceux déjà appliqués. Ils ne s'ajoutent pas à ceux spécifiques à chaque pays, indique le Conseil fédéral mercredi. Il éclaire ainsi les entreprises se disant dans le flou.

Ce sont actuellement les 10% de droits de douane annoncés samedi par Donald Trump qui sont en vigueur, a déclaré le ministre de l'économie Guy Parmelin mercredi en marge d'une conférence de presse. Le président américain avait imposé ces nouvelles taxes suite à l'invalidation vendredi par la Cour suprême américaine des droits de douane imposés au reste du monde.

Les nouveaux droits de douane de Trump entrent en vigueur

Le Parlement européen a en réaction suspendu la procédure de mise en oeuvre de l'accord commercial entre Bruxelles et Washington en réaction à la décision du républicain. Le Conseil fédéral n'a de son côté pris aucune décision en ce sens.

Des entreprises veulent être remboursées

Les négociations sur l'accord entre la Suisse et les Etats-Unis se poursuivent, a déclaré le Vaudois. «Un premier round de négociations techniques a eu lieu l'autre jour en Suisse. Il est prévu de poursuivre les discussions techniques et éventuellement avec les chefs négociateurs ces prochaines semaines», a-t-il précisé.

La Suisse négocie actuellement un accord avec les Etats-Unis pour sécuriser les 15% de droits de douane appliqués depuis novembre. Berne avait réussi à arracher cette baisse provisoire par rapport aux 39% que Donald Trump voulait lui imposer.

«Il est erroné de se soumettre à Trump»: la gauche suisse fulmine

Les entreprises suisses se sont dit ces derniers jours dans le flou. Certaines veulent obtenir un remboursement des taxes déjà payées tandis que d'autres disent ne plus savoir quels droits de douane sont finalement appliqués. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
2
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
Thèmes
Une année de Trump, c'est épuisant
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Constellation: ce que l’on sait des blessés encore hospitalisés
Le Réseau national de médecine de catastrophe KATAMED fait le point sur les blessés de l'incendie de Crans-Montana, près de huit semaines après le drame.
Près de huit semaines après l’incendie de Crans-Montana, 21 blessés sont encore soignés dans des hôpitaux suisses. Neuf se trouvent dans une clinique de réadaptation. Vingt-huit victimes sont, elles, toujours prises en charge à l'étranger, dont 11 ressortissants suisses.
L’article