faible pluie
DE | FR
burger
International
Etats-Unis

Voici ce que reproche la justice américaine à Nicolas Maduro

KEYPIX - epa12628899 Captured Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, arrive at the Wall Street Heliport during their transport to the federal courthouse for their arraignment ...
Ici, le président vénézuélien Nicolas Maduro et son épouse, Cilia Flores, arrivent à l'héliport de Wall Street lors de leur transfert vers le tribunal fédéral pour leur comparution à New York, le 5 janvier 2026.Image: EPA

Voici ce que reproche vraiment la justice américaine à Nicolas Maduro

Accusé de narcoterrorisme par Washington, Nicolas Maduro est poursuivi aux Etats-Unis pour trafic de cocaïne, collusion avec des guérillas et protection de cartels, aux côtés de son épouse Cilia Flores.
08.01.2026, 20:5408.01.2026, 20:54
Selim SAHEB ETTABA, Washington / AFP

Le président vénézuélien déchu Nicolas Maduro et son épouse Cilia Flores, emmenés de force aux Etats-Unis lors d'une opération militaire américaine, doivent y répondre d'accusations de «narcoterrorisme» et d'importation de «tonnes de cocaïne».

Mais que leur reprochent précisément les autorités américaines?

Pour tout savoir:
Quel est le rôle de Maduro dans ce trafic?Quelle est l'accusation, concrètement?Pourquoi la qualification de «narcoterrorisme»?Quel est le rôle de l'épouse de Maduro?Peut-il invoquer l'«illégalité» de sa capture?

Quel est le rôle de Maduro dans ce trafic?

Maduro apparaît depuis 2020 dans cette procédure de justice. Il se trouve désormais devant un tribunal fédéral de New York, avec d'autres personnalités vénézuéliennes et colombiennes. Il était initialement présenté comme un dirigeant du «Cartel des Soleils», décrit par Washington comme un réseau de narcotrafic orchestré par de hauts responsables vénézuéliens.

Des personnes participent à un rassemblement en soutien au président Nicolas Maduro à Caracas, au Venezuela, le 6 janvier 2026.
Des personnes participent à un rassemblement en soutien au président Nicolas Maduro à Caracas, au Venezuela, le 6 janvier 2026.Image: Imago

Dans l'acte d'accusation révisé publié le 3 janvier, comportant toujours quatre chefs d'accusation, dont deux de détention d'armes automatiques, ce cartel est désormais qualifié de «système» de protection des narcotrafiquants par les «élites» vénézuéliennes.

L'administration Trump a néanmoins pris en juillet une série de sanctions financières contre le Cartel des Soleils et l'a déclaré en novembre entité «terroriste» en raison de ses liens avec des organisations criminelles mexicaines et vénézuéliennes. Nicolas Maduro a en tout cas personnellement largement trempé dans ce trafic, depuis plus de 25 ans, affirment les autorités américaines.

Quelle est l'accusation, concrètement?

Il est accusé d'avoir, en tant que ministre des Affaires étrangères, à partir de 2006 «vendu des passeports diplomatiques vénézuéliens à des individus dont il savait qu'ils étaient des trafiquants de drogue afin de les aider à transférer leurs bénéfices du Mexique au Venezuela sous couverture diplomatique», notamment en s'assurant que leurs avions ne soient pas inspectés.

Ces déserteurs veulent «remettre de l'ordre» au Venezuela

En 2013, peu après la saisie en France d'1,4 tonne de cocaïne pure acheminée sur un vol d'Air France Caracas-Paris, dans une trentaine de valises, Nicolas Maduro, qui venait de succéder à Hugo Chavez à la présidence, a convoqué une réunion avec plusieurs de ses complices présumés, selon l'acte d'accusation.

Il a regretté qu'ils aient fait transiter la drogue par l'aéroport international de Caracas, d'où était déjà partie en 2006 une cargaison de 5,5 tonnes vers le Mexique, qui avait été interceptée par les autorités locales, et leur a recommandé d'utiliser à l'avenir «d'autres routes et sites bien établis pour acheminer la cocaïne», selon le texte.

Pourquoi la qualification de «narcoterrorisme»?

Cette accusation repose sur la complicité présumée entre de hauts responsables vénézuéliens, dont Nicolas Maduro et le ministre de l'Intérieur, Diosdado Cabello, également inculpé dans cette affaire, et des mouvements de guérilla colombiens considérés de longue date par Washington comme «terroristes», dont des dissidences des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC).

S'y ajoutent désormais des organisations criminelles mexicaines et vénézuéliennes, classées «terroristes» par l'administration Trump depuis février 2025.

Diosdado Cabello, ministre de l&#039;Intérieur, de la Justice et de la Paix du Venezuela.
Diosdado Cabello, ministre de l'Intérieur, de la Justice et de la Paix du Venezuela.Image: Imago

Quel est le rôle de l'épouse de Maduro?

Son nom n'apparaissait jusqu'à présent pas dans la procédure. Cilia Flores est accusée d'avoir reçu des centaines de milliers de dollars en 2007 en échange de son intercession pour organiser une rencontre entre un trafiquant de drogue et le directeur de l'agence antidrogue vénézuélienne, Nestor Reverol Torres.

Cilia Flores, épouse de Nicolas Maduro.
Cilia Flores, épouse de Nicolas Maduro.Image: Imago

Peut-il invoquer l'«illégalité» de sa capture?

Nicolas Maduro dispose-t-il d'une immunité en tant que chef d'Etat? Dès sa toute première comparution devant la justice américaine lundi, Nicolas Maduro s'est présenté comme «président de la République du Venezuela», se disant kidnappé depuis le 3 janvier.

Mais depuis 2019, les Etats-Unis ne reconnaissent plus Nicolas Maduro comme le président légitime du Venezuela, estimant frauduleuse sa réélection lors du scrutin de 2018.

Le chercheur Scott Anderson a estimé, lors d'une discussion en ligne sur le site spécialisé Lawfare, en citant le précédent de l'homme fort du Panama, le général Manuel Noriega, dans les années 1990:

«En résumé, pour les faits après 2019 Maduro n'aura probablement aucune immunité officielle»

A l'époque, la justice s'était alignée sur la diplomatie américaine, qui ne reconnaissait pas de légitimité au général Noriega.

Ce proche conseiller de Trump rêve de «détrôner le régime de Cuba»

S'agissant des conditions dans lesquelles Nicolas Maduro a été traduit en justice, les tribunaux américains se gardent, selon une jurisprudence déjà ancienne, de vérifier la légalité de l'arrestation d'étrangers hors des Etats-Unis.

epa12624364 A handout picture made available by the White House Press Office shows Venezuelan President Nicolas Maduro aboard USS Iwo Jima, a Wasp-class amphibious assault ship of the US States Navy, ...
Une photo fournie par le service de presse de la Maison-Blanche montre le président vénézuélien Nicolas Maduro à bord de l'USS Iwo Jima, après avoir été capturé, le 3 janvier 2026.Keystone
Plus d'infos sur la crise entre les Etats-Unis et le Venezuela
La Suisse appelle à la désescalade ++ JD Vance défend Trump
5
La Suisse appelle à la désescalade ++ JD Vance défend Trump
Nicolás Maduro et son épouse inculpés aux États-Unis
1
Nicolás Maduro et son épouse inculpés aux États-Unis
La chute de «Super-moustache»: homme du peuple a la poigne de fer
1
La chute de «Super-moustache»: homme du peuple a la poigne de fer
de Patrick Fort
Maduro n'est pas le premier président capturé par les Américains
Maduro n'est pas le premier président capturé par les Américains
Trump bombarde le Vénézuela et «capture» le président Maduro
1
Trump bombarde le Vénézuela et «capture» le président Maduro
Thèmes
Donald Trump est photogénique, la preuve
1 / 80
Donald Trump est photogénique, la preuve
source: corbis news / view press
partager sur Facebookpartager sur X
- Nicolás Maduro, encadré par des agents de la DEA
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«Cela révèle la faiblesse réelle de la Russie»
La chute de Nicolas Maduro a fait naître une amère certitude chez de nombreux analystes russes: le Kremlin n'a plus les moyens de protéger ses alliés.
En Russie, la chute du dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro est de plus en plus interprétée comme une défaite stratégique majeure pour le Kremlin. Des blogueurs militaires prorusses et des analystes influents soulignent désormais l’échec des ambitions de Moscou.
L’article