La fortune du CEO de Tesla, Elon Musk, a subi une fonte magistrale en 2022.

Les milliards d'Elon Musk s'évaporent à un rythme effrayant

Il a de quoi nous faire douter du sens des proportions: en perdant une fortune colossale - plusieurs centaines de milliards, Elon Musk a battu un record historique. Pas de quoi affoler le patron de Tesla, qui est toujours dans le trio de tête des plus grosses fortunes de ce monde.

Qu'est-ce qui est plus inimaginable, selon vous; le fait qu'en perdant des centaines de milliards, Elon Musk demeure au sein du triumvirat des plus grosses fortunes de cette planète? Ou que même en perdant des litres de flouze, Elon peut se targuer de battre un record?

Depuis 2021- et son obsession projet de racheter Twitter, Elon Musk n'a eu de cesse de faire suer les marchés financiers, qui tentent tant bien que mal de s'adapter à ses frasques hebdomadaires, communiquées à grands coups de Tweets épiques. Conséquence: la fortune du boss de Tesla a subi une fonte magistrale en 2022, battant même un record historique, selon un classement établi par le Bloomberg Billionaires Index le 3 janvier.

En novembre 2021, sa fortune, qui culminait à 340 milliards de dollars, l'a hissé au rang de «l'homme le plus riche du monde». Du moins pendant quelques mois, jusqu'à ce que le patron de LVMH, Bernard Arnault, lui chipe la couronne, du haut de ses 162 milliards.

C'est que, entre deux tweets, Elon s'est allégé les poches, jusqu'à obtenir un autre titre, moins convoité: celui de la première personne à avoir vu sa fortune fondre de 200 milliards. Mister Space X barbote désormais dans un étang à 137 milliards, dont une partie des pertes est concentrée sur l'année 2022 seule.

Elon, second en ligne, mais un titre historique en poche. Bloomberg Billionaires Index

Selon le média Bloomberg, la cause de ce renversement de fortune serait due à la chute du titre Tesla, qui a vu sa valeur s'écrouler de 65% en 2022. Tesla a particulièrement souffert des polémiques lancées par son patron sur les réseaux sociaux, et du fait que celui-ci s'est résolument tourné vers Twitter, délaissant son aîné et sa batterie de problèmes non résolus.

Notamment la concurrence accrue offerte par les autres marques sur le secteur des véhicules électriques. Le ralentissement des ventes a poussé Tesla à faire une remise sur la livraison de ses deux modèles les plus populaires en fin d'année, et à réduire son volume de production au sein de son usine de Shanghai. Le constructeur avait cependant su passer outre des problèmes d'approvisionnement, augmentant ses ventes de 45% sur les trois premiers trimestres - des chiffres honorables, mais en deçà des objectifs de vente à long terme, explique le média Bloomberg.

Les tribulations de Musk, qui avait vendu en 2021 plus de 39 milliards de dollars de titres Tesla - dont l'essentiel était destiné au rachat de son nouveau joujou à l'oiseau bleu (44 milliards), n'ont pas eu de quoi rassurer les actionnaires.

Pas de quoi affoler Elon, qui a assuré sa pleine confiance dans le titre, prédisant qu'à long terme, Tesla sera «l'entreprise ayant la valorisation la plus élevée au monde», relaie le média BFMTV.

«Tesla fonctionne mieux que jamais! Nous ne contrôlons pas la Réserve fédérale. C'est le vrai problème ici» Elon Musk twitter

(jod)