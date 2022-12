Musk, Zuckerberg, Bezos: combien de milliards ont-ils perdus en 2022?

Image: sda

Musk, Zuckerberg, Bezos: combien de milliards ont-ils perdu en 2022?

Perdre des milliards de dollars et rester parmi les hommes les plus riches du monde? C'est ce qu'on vécut ces géants de la tech cette année, selon le Washington Post.

Être dans le rouge en 2022 est une situation connue par des poids lourds de la tech, comme Elon Musk par exemple ou Mark Zuckerberg, selon les récents calculs du Washington Post.

Steve Ballmer: 19 milliards de pertes

Fortune nette restante: 79 000 000 000 CHF.

De 2000 à 2014, Steve Ballmer a été CEO de Microsoft, et c'est de ces actions que provient la majeure partie de sa fortune nette. Mais sa récente baisse de popularité a eu raison de quelques milliards de dollars.

Bill Gates: 27 milliards de pertes

Fortune nette restante: 101 000 000 000 CHF.

Bill Gates, le fondateur de Microsoft, a lui aussi a connu des difficultés financières en 2022. Son portefeuille, assez diversifié, explique pourquoi sa perte – en pourcentage – correspond à peu près à celle des grands indices boursiers.

Sergey Brin: 40 milliards de pertes

Fortune nette restante: 74 000 000 000 CHF.

Le cofondateur de Google, Sergey Brin, a connu une année difficile, comme toutes les entreprises qui gagnent de l'argent avec la publicité en ligne.

Larry Page: 42 milliards de pertes

Fortune nette restante: 78 000 000 000 CHF.

La situation est similaire pour le deuxième cofondateur de Google, Larry Page. 2022 a en somme été une mauvaise année pour Google.

Mark Zuckerberg: 75 milliards de pertes

Fortune nette restante: 41 000 000 000 CHF.

Le changement de nom de Facebook (le réseau social s'appelle désormais Meta) n'a pas aidé à briser sa tendance négative.

Mark Zuckerberg a ainsi perdu près des deux tiers de sa fortune nette. Il est ainsi passé de la 6e à la 25e place dans le classement des personnes les plus riches de la planète.

Jeff Bezos: 78 milliards de pertes

Fortune nette restante: 100 000 000 000 CHF.

L'action d'Amazon a chuté de moitié cette année, faisant de 2022 la pire année de l'histoire de l'entreprise. Cette chute a toutefois été précédée d'une phase de croissance extrême, liée à la pandémie de Covid-19.

Elon Musk: 122 milliards de pertes

Fortune nette restante: 129 000 000 000 CHF.

Elon Musk, CEO de Tesla et propriétaire de Twitter, est celui qui a le plus souffert financièrement.

Avec une perte équivalente à 122 milliards de francs suisses, le milliardaire a dû s'avouer vaincu et se contenter de la deuxième place dans le classement des personnes les plus riches du monde, devant le Français Bernard Arnault, propriétaire de Christian Dior, qui est désormais l'homme le plus riche du monde.