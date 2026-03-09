assez ensoleillé16°
UBS: voici le salaire de Sergio Ermotti l'an dernier

epa12667287 Group CEO of UBS Group AG Sergio P. Ermotti speaks during a panel discussion during the 56th annual meeting of the World Economic Forum (WEF) in Davos, Switzerland, 21 January 2026. The me ...
Sergio Ermotti, directeur général d'UBSKeystone

Voici combien le patron d'UBS a gagné l'an dernier

Sergio Ermotti a empoché 14,9 millions de francs en 2025. L'ensemble de la direction a perçu une rétribution totale de 145,3 millions.
09.03.2026, 09:1009.03.2026, 09:10

Le directeur général de la banque UBS, Sergio Ermotti, a vu sa rémunération stagner l'année dernière, recevant tout de même un montant total de 14,9 millions de francs.

Le salaire du Tessinois qui a repris les rênes au printemps 2023, au moment du rachat de la rivale en déroute Credit Suisse, se compose d'une partie fixe de 2,8 millions et d'une part variable de 12,1 millions, selon le rapport annuel du numéro un bancaire helvétique publié lundi.

Voici de combien les salaires augmentent avec l'âge en Suisse

Le conseil d'administration «reconnaît les excellentes performances» dont Ermotti «a continué à faire preuve en 2025», soulignant ses «solides résultats financiers». «Sous sa direction, UBS a réalisé d'importants progrès dans l'une des intégrations les plus complexes de l'histoire bancaire», le conseil citant notamment la migration d'environ 85% des 1,1 million de comptes clients enregistrés en Suisse.

En février dernier, un porte-parole de la banque a confirmé qu'Ermotti doit rester en poste au moins jusqu'à début 2027.

145 millions pour la direction

L'ensemble de la direction, qui comptait quinze membres à fin décembre, a perçu au titre de l'année écoulée une rétribution totale de 145,3 millions, après 143,6 millions en 2024. La part fixe s'est réduite à 26,5 millions après 29,3 millions en 2024.

Colm Kelleher, le président du conseil d'administration, a perçu une part fixe de 5,5 millions de francs, répartis en 2,75 millions en espèces et autant en actions UBS, soit 83'525 titres au prix de 32,924 francs chacun.

Blocher a un nouveau projet pour découper UBS

Le vice-président Lukas Gähwiler a obtenu 1,9 million, dont 1,5 million de part fixe. Ce dernier ne se représentera pas lors de l'assemblée générale annuelle du 15 avril prochain. Les autres membres ont été rémunérés entre 350 000 et 1 million de francs, portant le total à une somme de 13,3 millions, en deçà des 14 millions de 2024. (jzs/ats)

