brouillard-1°
DE | FR
burger
Economie
Etats-Unis

Le cours de l'or atteint un nouveau record

L&#039;or atteint un nouveau record à 4383,76 dollars l&#039;once (image d&#039;illustration)
L'or atteint un nouveau record à 4383,76 dollars l'once (image d'illustration).Image: Shutterstock

L'or atteint un nouveau record

Nourri par les anticipations de nouvelles baisses des taux aux Etats-Unis, le cours du métal jaune s'est envolé, atteignant 4383,76 dollars l'once ce lundi.
22.12.2025, 06:1422.12.2025, 08:15

Le cours de l'or a atteint lundi 4383,76 dollars (3484,98 francs) l'once, battant son record d'octobre, les investisseurs anticipant de nouvelles baisses des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed) l'an prochain.

Une série de données publiées la semaine dernière relève un affaiblissement du marché du travail américain et un ralentissement de l'inflation, incitant la Banque centrale à assouplir davantage sa politique monétaire.

Ces nouveaux chercheurs d'or visent tous «la grosse pépite»

Ces derniers mois, la paralysie budgétaire américaine, la guerre commerciale menée par Donald Trump et les risques géopolitiques ont alimenté l'appétit des investisseurs pour le métal jaune, valeur refuge par excellence, face à une perte de confiance dans le dollar. L'or avait atteint un précédent record en octobre, à 4381,52 dollars l'once, ce qui représentait une hausse de 67% depuis le début de l'année.

Mais en raison de prises de bénéfices des investisseurs, le cours de l'or avait connu dès le lendemain une baisse de plus de 5%: de telles baisses n'avaient pas été constatées depuis les premiers mois de la pandémie de Covid, en 2020. (jzs/ats)

L'actu sur l'économie? Par ici
5 idées reçues sur l'éventuel départ d'UBS de la Suisse
1
5 idées reçues sur l'éventuel départ d'UBS de la Suisse
de Patrik Müller
Des centaines d’emplois menacés par la stratégie de Swisscom
1
Des centaines d’emplois menacés par la stratégie de Swisscom
de Stefan Ehrbar
Le cours de l'or prouve les erreurs de Trump, selon ce milliardaire
2
Le cours de l'or prouve les erreurs de Trump, selon ce milliardaire
de Niklaus Vontobel
Les experts censés évaluer la valeur de Credit Suisse dérangent
Les experts censés évaluer la valeur de Credit Suisse dérangent
de Florence Vuichard
Thèmes
Ce taureau court au milieu d'une banque et provoque le chaos
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Comment éviter (un peu) de subir la hausse des prix du ski en Suisse
Les forfaits de ski ont augmenté de 10% en moyenne sur un an. Réserver tôt reste le principal levier pour limiter la facture, surtout pour les familles.
Le prix d'une semaine de vacances de ski en Suisse devrait coûter plus cher cet hiver, selon une étude parue mardi de la banque Cler, qui l'explique notamment par une demande d'hébergements élevée. Cependant, plus les réservations sont faites tôt dans l'année et moins les factures seront salées.
L’article