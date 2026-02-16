Sara Hector (2e) et Thea Louise Stjernesund (3e) se sont inclinées devant la reine du ski. Keystone

Une scène d'anthologie a eu lieu en ski alpin

Un moment très particulier s'est produit dans les secondes qui ont suivi le sacre de Federica Brignone, dimanche lors du géant olympique.

«Grande Fede»! L'Italienne Federica Brignone a remporté dimanche le géant à Cortina, trois jours après le super-G, un époustouflant doublé qui fait d'elle la grande Dame de ces Jeux à domicile et la fait définitivement entrer dans la légende de son sport. Une scène captée par les télévisions et photographes du monde entier, peu après son sacre en géant, montre d'ailleurs à quel point la Valdôtaine est respectée par ses adversaires.

Dans les secondes qui ont suivi sa victoire, Brignone a été rejointe par la 2e et la 3e. Mais au lieu de simplement féliciter la championne olympique en la prenant dans leurs bras, la Suédoise Sara Hector (2e) et la Norvégienne Thea Louise Stjernesund (3e) se sont inclinées en signe de respect.

La scène en vidéo:

Ce geste, elles ne l'ont pas fait «seulement pour cette médaille d'or, mais aussi pour le super-G, et pour son retour» de blessure, a argué Stjernesund. «Birgnone occupe tellement une grande place sur le circuit. Et c'est une telle personnalité».

Federica Brignone est devenue dimanche la double championne olympique la plus âgée de l'histoire de son sport. Sa réussite apparaît d'autant plus insensé que la skieuse du Val d'Aoste a reconnu au début des Jeux avoir encore de vives douleurs, dix mois après une double fracture du tibia-péroné de la jambe gauche. «Parfois, le matin je lui demande si ça va, elle me dit "oui", et je la vois partir en boitant!», avait expliqué son frère et entraîneur Davide après son sacre en super-G.

Championnats du monde, gros globe, petits globes, et désormais (double) championne olympique... «Elle a tout gagné!», s'était encore exclamé Davide. Dimanche, la porte-drapeau de la délégation italienne a aussi été celle qui a permis à l'Italie d'égaler - avant de le battre - son record de 20 médailles pour des Jeux d'hiver, qui datait de 1994. Une grande dame, on vous dit.

