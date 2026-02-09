Le siège de Swatch, à Bienne (BE). Keystone

Nouvelle offensive américaine à la tête de Swatch

Steven Wood, fondateur du fonds américain Greenwood Capital, repart à l'assaut du conseil d'administration de l'horloger biennois. Sa candidature avait déjà été balayée l'an dernier.

Revendiquant un demi-point de pourcentage des droits de vote dans le Swatch Group, le fonds américain Greenwood Capital relance Steven Wood dans la course au conseil d'administration, un an après une retentissante déconvenue. Une nouvelle tentative qui suscite d'ores et déjà une levée de bouclier de la part de l'horloger biennois.

Dans une lettre ouverte samedi au groupe et aux représentants de la famille Hayek, la firme américaine revendique l'élection d'un représentant spécifique pour les détenteurs d'actions au porteur et propose pour ce faire le nom de son fondateur. Elle dénonce au passage les modalités des élections au conseil l'an dernier, qui lui avaient barré l'accès à l'organe de surveillance.

Steven Wood, candidat au conseil d'administration de Swatch Image: Greenwood

Balayant dans une prise de position des allégations de violation du droit suisse, le groupe Swatch rappelle que la candidature de Steven Wood avait été balayée l'an dernier par près de 80% des voix. (jzs/ats)