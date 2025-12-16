brouillard
Economie
Etats-Unis

UPS accusé d'avoir volé le salaire de ses employés

FILE - The UPS logo is displayed on the side of a delivery truck in Mount Lebanon, Pa., Sept. 21, 2021. (AP Photo/Gene J. Puskar, File) UPS Job Cuts
UPS nie ces accusations (image d'archives).Keystone

Le géant de la livraison aurait sous-payé des travailleurs avant Noël aux Etats-Unis, assure la justice new-yorkaise. Une plainte a été déposée.
16.12.2025, 07:4316.12.2025, 07:43

Les autorités américaines accusent le géant mondial de la livraison UPS d'avoir sous-payé ses travailleurs saisonniers, essentiels pour répondre à l'afflux annuel d'achats en ligne, selon une plainte déposée lundi. Le bureau du procureur général de New York a déclaré dans la plainte que UPS, qui affirme livrer 22,4 millions de colis par jour, «commet un vol salarial à l'encontre de ces travailleurs de multiples façons».

«UPS a, de manière répétée et persistante, omis de payer les livreurs saisonniers pour l'intégralité du temps travaillé», ont allégué les procureurs, suggérant que des milliers d'anciens et d'actuels salariés sont concernés. Selon la plainte, les livreurs d'UPS n'étaient pas rémunérés pour leur travail en dehors des heures contractuelles, ainsi que pendant leurs pauses repas, et le système de pointage d'UPS a, en outre, «introduit et amplifié» les erreurs.

Des «allégations infondées»

Le bureau de la procureure générale Letitia James a déclaré dans un communiqué que «ces pratiques illégales ont privé les travailleurs de millions de dollars» et demandé au tribunal d'ordonner à UPS de verser une indemnisation aux travailleurs saisonniers actuels et anciens dont les salaires ont été illégalement retenus.

Mauvaise nouvelle pour les employés de Nestlé en Suisse

«Au lieu de rémunérer équitablement ces travailleurs pour leur travail, UPS a joué les Grinch», a déclaré James dans le communiqué, en référence au personnage du Dr Seuss célèbre pour avoir volé Noël.

New York Attorney General Letitia James speaks during a press conference, Monday, Dec. 15, 2025, in New York. (AP Photo/Yuki Iwamura) Letitia James
Letitia JamesKeystone

«UPS prend au sérieux toutes les accusations d'actes répréhensibles et nie les allégations infondées selon lesquelles elle sous-paierait intentionnellement ses employés», s'est défendue la société dans un communiqué «Nous offrons des salaires et des avantages sociaux parmi les meilleurs du secteur à nos plus de 26 000 employés à New York, et nous restons déterminés à respecter toutes les lois applicables», a ajouté UPS. (jzs/ats)

