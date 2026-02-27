beau temps17°
Economie
Coop

Pourquoi Coop manque de bananes et pas Migros

Deuxième fruit le plus consommé en Suisse, la banane manque chez Coop. Tempêtes atlantiques et retards maritimes expliquent cette tension ciblée.
Situation rare dans certaines Coop, un client a trouvé des bananes.Image: watson/agences

Des rayons clairsemés chez Coop, mais pas chez Migros. Que se passe-t-il avec les bananes?
27.02.2026, 12:5627.02.2026, 12:56

C’est le deuxième fruit le plus consommé en Suisse, juste derrière la pomme. Plus de 90 bananes sont mangées chaque année en moyenne par habitant. Alors, quand elles disparaissent des rayons, cela ne passe pas inaperçu, raconte 24 Heures.

Ces derniers jours, dans plusieurs magasins romands de Coop, les étals sont parfois clairsemés. A Genève, en Valais ou dans le canton de Vaud, certains gérants disent ne recevoir qu’une partie de leurs commandes, rapporte 24 Heures. Céline Venetz, porte-parole de l'enseigne, citée par nos confrères:

«La situation actuelle est due à des retards dans le transport maritime»

Depuis le début de l’année, des tempêtes sur l’Atlantique, entre l’Amérique et l’Europe, auraient perturbé l’acheminement des cargaisons. Les bananes vendues par Coop proviennent notamment de Côte d’Ivoire, d’Equateur, de Colombie, du Pérou et de République dominicaine.

Le détaillant se veut rassurant et estime que la situation devrait s’améliorer dans les prochaines semaines.​

Et Migros dans tout ça?

Le tableau est différent chez le concurrent, lui aussi orange. «Il n’y a actuellement pas de pénurie générale de bananes dans nos filiales», affirme le porte-parole de Migros, Tristan Cerf, à 24 Heures. Il précise toutefois que certaines variétés, comme les bananes bio, peuvent ponctuellement manquer en raison de fluctuations de la demande.

Les bananes sont radioactives

Les difficultés ne semblent d’ailleurs pas toucher tous les acteurs. Un primeur genevois, cité par le quotidien, indique continuer à être livré normalement, via les ports d’Anvers et de Zeebruges. Il dit ne pas observer de pénurie sur les marchés mondiaux et s’étonne de la situation rencontrée par Coop.

Autrement dit, il ne s’agit pas d’un manque global de bananes, mais de perturbations logistiques qui, pour l’heure, frappent surtout le distributeur bâlois. (jah)

