Un pétrolier en route vers Rotterdam. image: keystone

L'alarmisme de Poutine échoue: l'Europe a trop et pas trop peu de gaz

Les températures douces et l'arrivée de nombreux méthaniers font monter les niveaux de stockage en Europe. Les marchés réagissent clairement et les prix baissent.

Remo Hess, bruxelles / ch media

Depuis des semaines, les Européens s'affrontent dans une dispute sur les prix élevés de l'énergie. D'un côté, il y a les pays du Sud comme l'Espagne, l'Italie et la France, qui ne veulent plus rester les bras croisés face à l'agitation des marchés et veulent faire baisser artificiellement les prix.

De l'autre côté, l'Allemagne et ses alliés du Nord s'opposent à de telles interventions sur le marché. Ils craignent que le plafonnement des prix et autres virements sur le mécanisme de l'offre et de la demande n'aient des conséquences incontrôlables et que, dans le pire des cas, le gaz ne parvienne plus du tout en Europe.

Les tensions sont fortes. Le chancelier allemand Olaf Scholz a récemment dû faire face à des propos malveillants de la part de ses collègues de l'UE, qui l'accusent de se comporter en égoïste en refusant d'agir.

Le prix du gaz le plus bas depuis quatre mois

Le conflit semble désormais s'apaiser, du moins temporairement: en début de semaine, l'indice de référence d'Amsterdam, qui détermine le prix du gaz, est passé pour la première fois sous la barre symbolique des 100 euros.

C'est le niveau le plus bas depuis quatre mois et environ 70% de moins que le record du mois d'août de 340 euros par mégawattheure. La chute des prix est encore plus marquée pour les achats de gaz à court terme: le prix au comptant est tombé mardi à 30 euros.

Il y a plusieurs raisons à cette baisse. La plus évidente est la météo: des températures avoisinant les 20 degrés au début du mois de novembre ont pour effet de repousser la période de chauffage. A défaut d'être utilisé pour se chauffer, le gaz est mis dans les réservoirs. Ceux-ci sont d'ailleurs plus remplis que la moyenne. En Allemagne, le plus gros consommateur de gaz en Europe, le niveau de remplissage est actuellement de plus de 97%, en France il est même de 99% et dans l'ensemble de l'UE de plus de 93%. Cela fait baisser la demande et donc les prix.

L'offre n'est pas mauvaise, bien que Poutine ait fermé le robinet depuis des mois, du moins pour le gaz de pipeline. Au large du Portugal et de l'Espagne, les grands navires-citernes transportant du gaz naturel liquéfié (GNL) en provenance des Etats-Unis et du monde entier s'entassent. Selon les médias, au moins 35 de ces méthaniers, dont certains mesurent jusqu'à 300 mètres de long, attendaient à la fin de la semaine dernière de pouvoir accoster dans l'un des terminaux de débarquement.

Or, les installations de regazéification fonctionnent à plein régime et les capacités des pipelines pour l'acheminement vers l'Europe centrale sont également saturées. A cela s'ajoute le fait que la consommation des ménages et de l'industrie a diminué en raison des efforts d'économie et d'une conjoncture en perte de vitesse. Au lieu de manquer de gaz, l'Europe est donc actuellement plutôt confrontée à une offre excédentaire.

Transporteur de gaz naturel liquéfié. image: keystone

Les prix pourraient repartir à la hausse

Cette situation n'est que temporaire. Il est difficile de prédire comment le marché du gaz va évoluer. Certains analystes font remarquer que des méthaniers au large de la péninsule ibérique n'ont même pas encore vendu leur cargaison. S'ils reçoivent une offre intéressante d'un client en dehors de l'Europe, ils pourraient simplement remettre le cap et repartir. Si les températures baissent et que la période de chauffage commence, les niveaux de stockage en Europe baisseront assez rapidement et la demande de livraisons permanentes de gaz reprendra.

Mais surtout, la question se pose de savoir comment l'approvisionnement pourra être assuré l'année prochaine si le gaz russe n'est plus disponible dès le début. Même si le prix de gros vient de s'effondrer, le ministre allemand de l'Economie Robert Habeck met en garde:

«Ce n'est une bonne nouvelle pour les consommateurs qu'à moyen terme, car les prix élevés de l'année dernière seront encore appliqués l'année prochaine»

Dans ce contexte, les ministres de l'énergie des pays de l'UE ont continué à chercher mardi à Luxembourg des mesures appropriées pour faire baisser les prix à la consommation. La question de savoir comment y parvenir reste pour l'instant ouverte.

Il est clair que les pays non membres de l'UE, comme la Suisse ou le Royaume-Uni, ne doivent profiter d'éventuelles subventions européennes que s'ils participent également à leur financement. C'est ce qu'a indiqué la Commission européenne dans un document à l'attention des ministres européens de l'énergie.

(traduction par sas)