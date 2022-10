Chauffage: la Romandie est la plus dépendante du gaz, cette carte le prouve

D'un point de vue régional, la Suisse romande est le bastion du gaz: Genève, Vaud et Neuchâtel sont les cantons où le chauffage au gaz est le plus répandu. Entre 36 et 38% de la population s'y chauffe de cette manière.

En revanche, à la campagne, seuls 4% des bâtiments sont chauffés au gaz. Ce n'est pas surprenant: le gaz n'est utilisé comme système de chauffage que là où il y a des conduites. Pour des raisons historiques, c'est le cas dans les villes. De plus, les immeubles collectifs sont plus souvent chauffés au gaz que les maisons individuelles.

Dans les villes, le chauffage au gaz est plus fréquent, à savoir dans près d'un bâtiment sur trois. Dans certaines villes, c'est la moitié de la population qui vit dans des bâtiments chauffés au gaz, comme on peut le voir dans le tableau ci-dessous:

Grâce à de nouvelles méthodes, l'Office fédéral de la statistique (OFS) a désormais déterminé combien de personnes en Suisse vivent dans des maisons ou des appartements équipés d'un système de chauffage utilisant le gaz comme source d'énergie. Il s'agit d'environ 25% de la population, soit plus de deux millions de personnes . Le mazout est la seule source d'énergie encore plus fréquente (40%).

Les frais administratifs des grandes caisses maladie sont «inquiétants»

En moyenne, 5% des primes couvrent les coûts administratifs. Mais les différences entre les assurances sont énormes, et les instituts les plus importants présentent souvent les frais les plus élevés. C'est «étonnant et inquiétant», selon un expert.

Ce n'est désormais plus un secret: l'année prochaine, les primes maladie vont augmenter et la hausse va faire mal. La prime mensuelle moyenne suisse sera de 334,70 francs, chiffre qui passe à 428,70 pour les Romands de plus de 25 ans.