Economie
Fribourg

Voici comment Trump fait souffrir Fribourg

Trump secoue l’économie fribourgeoise.
Le «choc douanier» américain de l’été commence à peser sur les exportations fribourgeoises. L’industrie ralentit, malgré un été touristique record.
10.11.2025, 11:4110.11.2025, 11:41

Le choc douanier d'août commence à laisser ses marques dans l'économie fribourgeoise. Les exportations se sont révélées très volatiles en août et septembre, mais affichent néanmoins une évolution positive sur l'ensemble du 3e trimestre. L'hôtellerie fribourgeoise a enregistré un record de nuitées durant l’été 2025.

Même si l'économie fribourgeoise est moins dépendante des exportations et des Etats-Unis que d'autres cantons. Lundi le canton de Fribourg a indiqué:

«Les entreprises du secteur de l'industrie sondées par le KOF en octobre se déclaraient toutefois majoritairement pessimistes quant à leurs perspectives pour les mois à venir.»

Le commerce de détail et la construction sont restés globalement solides, malgré un léger fléchissement.

Que disent les chiffres?

Selon les dernières estimations de l’institut CREA, le PIB réel du canton de Fribourg a progressé de 0,1 % au 2e trimestre par rapport au trimestre précédent, après correction des variations saisonnières. Cela suit la tendance nationale et représente un net ralentissement après la croissance soutenue du 1er trimestre (+0,8 %).

Elle pourrait sauver les exportations suisses de la colère de Trump

Selon les calculs du canton, les exportations fribourgeoises ont essuyé un important recul en août, mois de l’entrée en vigueur des surtaxes américaines, avec une diminution de 10,1% par rapport à août 2024.

Cette chute a cependant été suivie d’un redressement marqué en septembre, avec une hausse de 12,9% en comparaison annuelle. Sur l’ensemble du 3e trimestre, les exportations fribourgeoises affichent une progression de 2,9% par rapport à la même période de l’année précédente, une croissance toutefois moins soutenue que celle observée au 2e trimestre (+8,2%).

Hausse des nuitées dans le canton

Portée notamment par l’Euro féminin de football, «l’hôtellerie suisse a connu un été 2025 faste», peut-on lire dans le communiqué. Le canton de Fribourg se classe parmi les destinations affichant la plus forte progression en termes relatifs. En juillet et août, 120 451 nuitées ont été comptabilisées dans les hôtels fribourgeois, soit 12,1% de plus qu’à la même période de 2024 et 2,8% de plus que lors du précédent pic estival datant de 2023.

Cette tendance positive s’est poursuivie en septembre (51 896 nuitées, +10,2% en comparaison annuelle), entraînant une hausse totale de 11,5 % des nuitées dans le canton de Fribourg au 3e trimestre. (jah/ats)

