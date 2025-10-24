assez ensoleillé10°
Taxe: La Suisse mise tout sur Callista Gingrich face à Trump

qui est Callista Gingrich, la nouvelle ambassadrice des Etats-Unis en Suisse
Callista Gingrich, ex-ambassadrice américaine au Vatican, âgée de 59 ans, entretient des relations étroites avec Donald Trump.Image: montage watson

Elle pourrait sauver les exportations suisses de la colère de Trump

Rien ne laisse présager que le problème sera résolu d'ici la fin octobre comme annoncé. La diplomate Callista Gingrich doit désormais ouvrir la voie à une baisse des droits de douane américains.
24.10.2025, 11:5724.10.2025, 14:02
Francesco Benini / ch media

L'objectif pourrait être atteint d'ici Halloween. C'est ce qu'ont déclaré les collègues américains aux membres de l'équipe de négociation suisse. D'ici Halloween, les deux parties trouveront sans doute un accord sur les 39% de droits de douane. Ils ne deviendront alors plus qu'un mauvais souvenir – conformément à ce que l'on espérait côté helvétique.

Mais Halloween, c'est dans une semaine, le 31 octobre. Les négociateurs doutent donc de plus en plus de parvenir à un compromis d'ici la fin du mois. Donald Trump part vendredi pour un voyage en Asie du Sud-Est. Le conflit commercial avec la Chine le préoccupe davantage que les différends avec la Confédération.

A Berne, on ne lâche rien

Le ministre américain des Finances, Scott Bessent déclarait mi-août à propos des négociations avec les partenaires commerciaux:

«Je pense que nous aurons en grande partie terminé d'ici la fin octobre»

Côté suisse, on n'avait pas osé se réjouir. Car Bessent avait déjà donné son accord en juillet à l'offre de Berne. Mais après un téléphone houleux avec la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter, Donald Trump avait rejeté le deal et imposé les 39% exorbitants sur les importations suisses.

ARCHIV - TRUMP ERNENNT CALLISTA GINGRICH ZUR US-BOTSCHAFTERIN IN DER SCHWEIZ --- Callista Gingrich, wife of former House Speaker, Republican presidential candidate Newt Gingrich listens to a question ...
Le mari de Callista Gingrich, présidait la Chambre des représentants.Keystone

Actuellement, 10% des exportations sont touchées par les droits de douane américains. Si l'on considère uniquement les flux vers les Etats-Unis, cette proportion atteint 40%. Cela frappe durement l'industrie horlogère, la construction mécanique, la technologie médicale et les produits de l'industrie alimentaire tels que le café, le fromage, le chocolat et les boissons.

Les droits de douane instaurés par Washington menacent l'existence des entreprises suisses dont l'activité est fortement orientée vers le marché américain. Certaines d'entre elles ont déjà supprimé des emplois. Elles attendent avec impatience la fin du conflit commercial.

Trump frappe fort l'économie suisse: «La chute est massive»

Une lettre de certification, remise jeudi par les autorités américaines, a apporté une lueur d'espoir: Callista Gingrich prendra bel et bien ses fonctions d'ambassadrice à Berne. Le Sénat américain avait longtemps bloqué la confirmation de sa nomination.

Cette ex-ambassadrice américaine au Vatican, âgée de 59 ans, entretient des relations étroites avec Donald Trump. Son mari, Newt Gingrich, présidait la Chambre des représentants. Il est aussi une figure emblématique du mouvement conservateur Tea Party, qui avait ouvert la voie à Donald Trump vers la Maison Blanche en 2016.

Trump frappe fort l'économie suisse: «La chute est massive»

Dans le camp des négociateurs suisses, on murmure que Callista Gingrich sera régulièrement interpellée sur le conflit douanier dès sa prise de poste en Suisse. La question marquera sans aucun doute son arrivée à Berne. Parions que cela l'incitera à encourager Trump à trouver une solution.

Statut quo, malgré la loge Rolex

Après le revers essuyé début août, la Suisse a revu sa copie pour le gouvernement américain. Les entreprises souhaitent par exemple investir massivement outre-Atlantique. Les dirigeants du secteur économiques ont quant à eux cherché à entrer en contact avec le président républicain. Le directeur général de Rolex, Jean-Frédéric Dufour, l'a invité en septembre dans une loge du tournoi de l'US Open à New York.

Guy Parmelin veut une «réduction rapide» des tarifs américains

Mais la percée se fait attendre. Les observateurs citent désormais les «sisters republics» évoquées par la nouvelle ambassadrice devant la commission sénatoriale. La Suisse s'est inspirée des Etats-Unis pour créer le Conseil des Etats: chaque canton envoie deux représentants, quelle que soit sa taille, ce qui correspond au modèle du Sénat américain.

Callista Gingrich a également souligné que la Suisse était le sixième investisseur dans son pays, assurant un demi-million d'emplois. Elle a ainsi avancé exactement les arguments que les négociateurs suisses souhaitent utiliser pour convaincre leurs interlocuteurs de réduire les droits de douane.

Malgré des droits de douane élevés, le département fédéral de l'Economie ne prévoit pas de «récession ni de forte baisse du produit intérieur brut, comme lors de la crise financière de 2008/2009 ou de la pandémie».

Analyse
Les signes d'une crise économique majeure se multiplient

Les conséquences des 39% ne sont donc pas aussi violents qu'on le craignait initialement dans tous les secteurs. Néanmoins, les négociateurs attendent de la nouvelle envoyée qu'elle œuvre rapidement en faveur d'une baisse. A 15%, ce serait réalisable, dit-on. Probablement pas avant Halloween, mais d'ici la fin de l'année.

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)

