L'horloger genevois MB&F noue un partenariat avec Chanel

Chanel acquiert 25% de la marque horlogère genevoise MB&F, tandis que le fondateur Maximilian Büsser conserve 60% et Serge Kriknoff 15%.

Chanel a pris une participation de 25% dans la marque de haute horlogerie genevoise indépendante MB&F. Le fondateur Maximilian Büsser reste le propriétaire majoritaire à hauteur de 60%, tandis que les 15% restants sont en main de son associé Serge Kriknoff, précise jeudi l'entreprise dans un communiqué.

La participation minoritaire de Chanel offrira à l'horloger une plus grande stabilité et résilience. «En plus de nous permettre de garantir notre indépendance, libres de toute pression de croissance, la participation de Chanel nous offrira un accès à leur écosystème élargi et leur réseau de fournisseurs spécialisés», a commenté Maximilian Büsser, cité dans le communiqué.

La transaction n'entraîne aucun changement dans l'équipe de direction.

Le siège de MB&F à Genève, surnommé la M.A.D. House, est situé dans une maison centenaire. Image: MB&F

La participation dans MB&F s'inscrit pour Chanel dans une démarche similaire aux investissements réalisés dans les marques horlogères Romain Gauthier (2011) et F.P. Journe (2018), qui continuent à être gérées de façon autonome.

MB&F a son siège à Genève, où travaille une quarantaine de personnes. L'entreprise célèbrera son vingtième anniversaire l'année prochaine. En 2023, le chiffre d'affaires a atteint 45,4 millions de francs et 419 montres ont été créées.

Les détails financiers de l'accord ne sont pas révélés. (jah/ats)