UBS alerte sur une hausse du risque de bulle immobilière en Suisse

Le marché immobilier suisse montre des signes de tension croissante, avec une progression des prix nettement supérieure à celle des loyers et des salaires.

Le danger d'une bulle immobilière a fortement augmenté en Suisse, même si le risque est jugé «modéré» par les économistes d'UBS. Alors que les prix des logements ont continué de progresser, les revenus des ménages ont reculé.

L'indice mesurant le risque de bulle immobilière en Suisse, l'UBS Swiss Real Estate Bubble Index, a bondi de 0,27 point au troisième trimestre 2025 à 0,48 point au dernier partiel de l'année écoulée, a indiqué la banque vendredi dans une étude. Selon cette dernière, il s'agit de la plus forte accélération trimestrielle depuis 1989.

Ce baromètre a enregistré une progression continue depuis le dernier trimestre 2024, où il se situait à 0,02 point.

Les prix immobiliers prennent de l’avance sur la réalité. Image: Shutterstock

Les experts de la banque aux trois clés expliquent que les coûts du logement ont fortement augmenté au dernier trimestre 2025, avec une accélération des prix de 4,1%. Au niveau des loyers, la progression a marqué le pas, les loyers proposés ayant augmenté de 1,2% sur un an et les loyers existants de 1,4%.



Pour 2026, UBS anticipe un léger ralentissement des prix, avec une hausse attendue d'environ 3%. (sda/awp/ats)