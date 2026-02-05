assez dégagé
Le cours du bitcoin n'a jamais été aussi bas avec Trump

Porté par Trump, le bitcoin bat un nouveau record.
Le cours du bitcoin est passé sous la barre des 70 000 dollars jeudi.Image: www.imago-images.de

Le bitcoin n'a jamais été aussi bas depuis le retour de Trump

Les cryptomonnaies s'étaient envolées après l'élection du président américain, perçu comme un grand promoteur du secteur. Mais cette époque semble révolue.
05.02.2026, 13:5905.02.2026, 17:25

Le cours du bitcoin est passé sous la barre des 70 000 dollars jeudi, une première depuis l'élection de Donald Trump en novembre 2024 qui avait propulsé la cryptomonnaie. Après s'être brièvement affichée à 69 821,18 dollars, le bitcoin perdait 3,26% à 70.256 dollars vers 12h55, poursuivant sa chute liée à une aversion pour les actifs jugés risqués.

Les monnaies numériques s'étaient envolées après l'élection de Trump, perçu comme un grand promoteur du secteur. Un mois plus tard, le bitcoin, la plus capitalisée des cryptomonnaies, avait même franchi pour la première fois le seuil des 100 000 dollars, un record dont le responsable politique s'était publiquement félicité.

Ces entreprises ont parié sur le Bitcoin et ça se retourne contre elles

Prouvant sa réputation d'actif extrêmement volatil, le bitcoin avait ensuite repris sa progression, jusqu'à atteindre début octobre un record à 126 251,31 dollars, avant de connaître une rechute.

Une loi «freine» les cryptomonnaies et le Bitcoin

Ces derniers jours le bitcoin a lourdement pâti d'un climat baissier sur plusieurs marchés, notament les valeurs boursières technologiques et même les métaux précieux, d'habitude utilisés comme des valeurs refuges. Par ailleurs, la cryptomonnaie a également souffert d'incertitudes réglementaires persistantes sur l'examen d'un texte sur les cryptomonnaies aux Etats-Unis, le CLARITY Act, qui patine devant le Sénat.

«Les progrès attendus concernant cette loi n'ont pas été au rendez-vous», estime James Butterfill, analyste pour CoinShares, ce qui constitue un «frein» pour le prix des cryptommonnaies. (jzs/afp)

