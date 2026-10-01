Poutine a réussi une attaque gravissime pour l'Ukraine

Les frappes russes touchent régulièrement les centres de l’industrie ukrainienne. En première ligne: la production d’acier, secteur clé de l’économie du pays.

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Après une série de frappes de missiles russes sur la ville de Zaporijjia, dans le sud de l’Ukraine, l’aciérie Zaporizhstal a elle aussi été mise à l’arrêt. Elle est ainsi victime d’une stratégie ciblée du Kremlin visant à détruire l’industrie sidérurgique, essentielle pour l’Ukraine.

L’usine Zaporizhstal, qui employait 8500 personnes, a été mise à l’arrêt pour une durée indéterminée après quatre vagues d’attaques – deux en août et deux en septembre. Les équipements ont été presque entièrement détruits, a déclaré un employé de l’usine à la chaîne britannique BBC. Les hauts-fourneaux sont presque totalement ruinés, il n’y a plus de fenêtres et les toitures sont percées de trous.

En 2023, Zaporizhstal, l'une des plus grandes entreprises sidérurgiques d'Ukraine produisait 166 400 tonnes de métal en fusion, 89 900 tonnes d'acier et avait expédié 73 000 tonnes d'acier laminé. Keystone

Les frappes russes touchent l’industrie sidérurgique ukrainienne

Oleksandr Myronenko, directeur général de l’exploitant sidérurgique Metinvest, a indiqué qu’au total, 17 missiles russes avaient été tirés sur Zaporizhstal. Huit personnes ont été tuées et 31 blessées. «Nous sommes en train de déblayer les décombres et d’élaborer un plan de reconstruction», a assuré Myronenko à la BBC. Il reste toutefois incertain que Zaporizhstal puisse reprendre ses activités.

Les frappes aériennes russes contre les sites métallurgiques ukrainiens ont commencé en août de cette année. La production d’acier du pays a aussitôt chuté de plus de 57% par rapport au même mois de l’année précédente. Depuis, tous les sites ont été touchés au moins une fois. Le nombre d’usines métallurgiques est passé de neuf avant la guerre à six en 2025. Ainsi, toutes les aciéries de Metinvest, qui était avant 2022 le plus grand producteur d’acier et de fer d’Ukraine, sont actuellement à l’arrêt.

«Il est évident qu’ils essaient de stopper l’économie ukrainienne et d’empêcher l’Ukraine de recevoir de l’argent de l’étranger grâce aux exportations, de payer les impôts et les salaires, et de faire en sorte que les villes restent habitables et que les gens aient du travail», affirme Myronenko à la BBC. Selon lui, ces efforts ont jusqu’ici été très fructueux.

Avant l’attaque russe contre l’Ukraine en 2022, la métallurgie et l’industrie minière représentaient environ 10% du produit intérieur brut (PIB) ukrainien et un tiers des exportations. Plus d’un demi-million des quelque 40 millions d’habitants de l’Ukraine travaillaient dans ce secteur, et un emploi sur treize y était indirectement lié. En raison des récentes attaques russes, la production est pratiquement à l’arrêt et sa contribution au PIB ukrainien est désormais «probablement proche de zéro», selon Myronenko, cité par la BBC. (trad. hun)