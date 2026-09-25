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Volkswagen rappelle des millions de véhicules

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Plusieurs modèles de Volkswagen sont concernés (image d'archives).Image: EPA

Volkswagen rappelle des millions de véhicules dans le monde

Le constructeur allemand rappelle plus de 2,1 millions de voitures présentant un risque de corrosion de la direction.
25.09.2026, 11:0825.09.2026, 11:55

Le constructeur Volkswagen rappelle quelque 2,16 millions de véhicules dans le monde, dont près de 900 000 en Allemagne, pour un risque de corrosion de la direction, selon un communiqué de l'agence allemande de l'automobile (KBA). Ce problème peut conduire à une «rupture des vis», qui peut à son tour «entraîner une défaillance de la direction», précise le KBA.

Dans le détail, quelque 2,16 millions de véhicules de VW, marque mère du premier constructeur européen, et 700 000 de la marque Audi sont concernés. Chez VW, les cinq modèles - Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran et Caddy - ont été produits entre 2013 et 2024. Quant à Audi, il s'agit de modèles Q3 fabriqués de 2017 à 2024.

VW lance «le programme de transformation le plus profond de son histoire»
VW lance «le programme de transformation le plus profond de son histoire»

«Un phénomène de corrosion sur la vis» a été détecté lors de contrôles de qualité des véhicules, confirme un porte-parole de Volkswagen à l'AFP.

«On rappelle maintenant à titre préventif les véhicules concernés, sans qu’il y ait eu de dommages corporels»

Selon lui, le danger n'est pas «si aigu qu'il faudrait immobiliser la voiture» immédiatement. «On peut continuer à conduire jusqu’au rendez-vous chez le concessionnaire», afin de recevoir de nouvelles vis plus résistantes à la corrosion, ajoute-t-il.

100 000 postes vont être supprimés

C'est une nouvelle déconvenue pour le fleuron en crise de l'automobile allemande, qui a conclu début septembre un accord avec les syndicats prévoyant 50 000 suppressions d'emplois supplémentaires d'ici 2030, portant à environ 100 000 la réduction totale prévue des effectifs.

Le groupe est malmené par la concurrence chinoise, notamment en raison de son retard dans l'électrique. (jzs/afp)

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