C'est quoi, ce classement de la corruption?

Etabli tous les ans par l'ONG Transparency International, le classement international de la corruption dans le secteur public répertorie 180 pays et territoires selon le niveau de corruption perçu dans le secteur public, sur une échelle qui va de zéro (fortement corrompu) à 100 (faiblement corrompu). Pour ce faire, il utilise les données de 13 sources externes, y compris celles de la Banque mondiale, du Forum économique mondial, des sociétés de risque et de conseil, des groupes de réflexion et d’autres sources.