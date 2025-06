Image: KEYSTONE

La BNS opère un retour au taux zéro et voici pourquoi

La Banque nationale suisse (BNS) poursuit sa politique monétaire en abaissant une nouvelle fois son taux directeur de 25 points de base, a-t-elle annoncé jeudi. Le taux s'établit désormais à 0,00%.

La Banque nationale Suisse (BNS) a ramené son taux d'intérêt à 0%. Cette décision est justifiée par la faiblesse de l’inflation. Selon le communiqué publié jeudi, la pression inflationniste a diminué par rapport au trimestre précédent. En mai, l’inflation avait d’ailleurs enregistré une légère valeur négative.



Cette annonce n’a rien de surprenant. La plupart des économistes l’avaient anticipée.​

En effet, la décision est suivie de très près par les épargnants, caisses de retraite et acteurs du marché immobilier. La banque est confrontée à une équation complexe entre la force du franc suisse, qui a bondi face au dollar depuis les annonces de la Maison-Blanche début avril sur les droits de douane, le risque de déflation qui recommence à poindre et une marge de manœuvre qui se réduit pour intervenir sur le marché des changes.

La BNS entend continuer à surveiller de près la situation et adapter sa politique monétaire si nécessaire. Elle vise ainsi à garantir que l’inflation reste, à moyen terme, dans la zone de stabilité des prix. En cas de besoin, la Banque nationale se dit également prête à intervenir sur le marché des changes.

Plusieurs baisses consécutives

Il s’agit de la sixième baisse consécutive du taux directeur. Pour mémoire, la BNS avait déjà réduit le taux de 25 points de base en mars, juin et septembre 2024, puis de 50 points de base en décembre dernier, et de nouveau de 25 points en mars dernier.Auparavant, à partir de juin 2022, la Banque nationale avait relevé son taux directeur — alors fixé à -0,75 % — en cinq étapes, jusqu’à 1,75 %, en réaction à une forte poussée inflationniste. Depuis, l’inflation s’est nettement atténuée, repassant même récemment en territoire négatif.

