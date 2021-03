Economie

Et la grande gagnante de l'interview de Harry et Meghan est... Oprah



Et la grande gagnante de l'interview de Harry et Meghan est... Oprah

La reine du showbiz américain a touché le jackpot, grâce à son interview du couple royal. A 67 ans, elle réussit un des meilleurs coups médiatiques de sa longue carrière.

Entre sept et neuf millions de dollars. C'est ce qu'aurait perçu la productrice de télévision pour la diffusion de son entretien-confession avec Meghan Markle et le Prince Harry. C'est la chaîne CBS qui a obtenu les droits aux Etats-Unis. D'autres pays, comme l'Angleterre (la chaîne ITV) et la France (TMC) ont également ouvert leurs chéquiers pour pouvoir diffuser l'interview.

Oprah préparait son coup depuis longtemps, en se rapprochant de Meghan, dès le printemps 2018, avant le mariage princier et en sympathisant également avec la mère de celle-ci. Cerise sur le gâteau, les Sussex se sont installés en voisins de la présentatrice, en Californie.

Les audiences:

17 millions de téléspectateurs américains.

de téléspectateurs américains. 11 millions de téléspectateurs britanniques.

de téléspectateurs britanniques. 1,5 million de téléspectateurs français.

Et la pub dans tout ça? CBS a déjà récupéré une bonne partie de son investissement en vendant 325 000 dollars les 30 secondes de pub, soit le double du tarif classique. Selon le Wall Street Journal, le duc et la duchesse de Sussex n'auraient touché aucun dollar pour leur confession.

Le record d'Oprah avec Michael Jackson Même si cette interview du couple star a réalisé un des meilleurs scores d'audience à la télévision américaine, on est loin de l'interview du chanteur Michael Jackson, par Oprah Winfrey, en 1993: elle avait été regardée par plus de 30 millions de foyers.

