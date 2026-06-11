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Washington a remboursé 22 milliards

Rends l'argent, Donald.
Rends l'argent, Donald.Keystone

Washington a remboursé 22 milliards

Les Etats-Unis ont commencé à rembourser les droits de douane indument perçus, après l’annulation par la Cour suprême des surtaxes instaurées sous la présidence de Donald Trump. Cette première opération concerne 22 milliards de dollars.
11.06.2026, 08:5111.06.2026, 09:21

Le département américain du Trésor a annoncé mercredi avoir remboursé 22 milliards de dollars de droits de douane le mois dernier, marquant le début de remboursements après l'annulation des surtaxes par la Cour suprême en février dernier.

Après la décision de la plus haute juridiction du pays, un juge avait imposé à l'administration d'enclencher le processus de remboursement des surtaxes indument prélevées, estimées à un total d'environ 166 milliards de dollars par les services de douanes. Mais le gouvernement avait fait appel le 2 juin de cette décision, ce qui pourrait avoir des conséquences sur ces premiers remboursements.

On en parle ici:

Un juge tente de forcer Trump à rembourser 166 milliards

Dans le même temps, l'agence américaine des douanes (CPB) avait demandé un délai afin de mettre en place le système informatique permettant de lancer cette opération, alors que plus de 330 000 importateurs sont concernés, selon l'agence.

Recours en justice des entreprises

Avant même la décision de la Cour suprême, plusieurs entreprises avaient déposé un recours en justice afin de demander le remboursement du trop perçu par l'Etat, en prévision d'une décision favorable de la haute juridiction. C'est la première de ces requêtes qui avait imposé aux douanes américaines de mettre en place les systèmes permettant d'entamer les remboursements.

Le président Donald Trump avait fait de la mise en place de droits de douane un des principaux points de son programme économique, estimant qu'ils permettraient de remplacer au moins partiellement l'impôt sur le revenu tout en imposant aux entreprises de réimplanter des industries dans le pays.

Les Etats-Unis veulent surtaxer de nouveau certains pays dont la Suisse

Mais ses surtaxes portant sur l'ensemble des produits entrant aux Etats-Unis avaient été annulées par la Cour suprême en février, cette dernière estimant que Donald Trump avait outrepassé les pouvoirs que lui conféraient la Constitution américaine.

Le président avait annoncé, dans la foulée de la décision, l'établissement de nouveaux droits de douane de 10%, pour une durée maximum de six mois.

(ats/acu)

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