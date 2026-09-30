Parce que les habitudes alimentaires évoluent, McDonald’s adapte son offre. Image: keystone

McDonald's va adapter la taille de ses plats

Le géant du fast-food réagit à l’essor des médicaments amaigrissants injectables en proposant de nouveaux menus. Il prévoit d’investir 8,5 milliards de dollars dans cette nouvelle stratégie.

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McDonald’s réagit à l’essor des médicaments amaigrissants injectables comme Ozempic en proposant de nouveaux menus. Le géant du fast-food a présenté la semaine dernière une nouvelle stratégie d’entreprise destinée à attirer davantage de clients dans ses restaurants d’ici 2030.

Pour y parvenir, McDonald’s compte investir massivement: l’entreprise prévoit de dépenser quelque 8,5 milliards de dollars au total d’ici 2036, dont environ cinq milliards d’ici 2030. Cette décision s’inscrit dans une évolution marquée des habitudes alimentaires aux Etats-Unis, où les consommateurs se tournent vers des portions plus petites et une alimentation plus riche en protéines.

Selon la chaîne étasunienne CNBC, des millions de personnes dans le monde utilisent des médicaments à base de GLP-1. Ces traitements délivrés sur ordonnance imitent une hormone naturellement produite par l’intestin, le GLP-1, afin de réguler la glycémie et d’accroître la sensation de satiété. Ces médicaments, comme Ozempic, aident à perdre du poids.

Ozempic et Wegovy sont deux des médicaments amaigrissants également commercialisés en Suisse. Image: keystone

Des portions adaptées et davantage de protéines

Aux Etats-Unis seulement, quelque 30 millions de personnes utilisent ces médicaments. Ceux-ci réduisent la sensation de faim et conduisent les patients à manger moins. Beaucoup d’utilisateurs privilégient donc une alimentation aussi riche que possible en protéines afin de limiter une éventuelle perte de masse musculaire parallèlement à la perte de poids.

McDonald’s a donc annoncé de nouvelles options plus riches en protéines et moins caloriques. Des bowls, des sandwichs au poulet grillé, des wraps et des recettes aux œufs sont notamment prévus. La taille des portions doit également être adaptée afin de répondre à l’évolution des attentes de la clientèle.

Le directeur général de la chaîne de fast-food, Chris Kempczinski, a affirmé à CNBC que les personnes prenant des médicaments à base de GLP-1 continuaient elles aussi à avoir envie de McDonald’s. Selon lui, l’entreprise n’a pas besoin de chercher une nouvelle clientèle, mais simplement de s’adapter à l’évolution des habitudes alimentaires. Une partie des investissements sera également consacrée à de nouvelles solutions d’intelligence artificielle et à la rénovation des restaurants. (trad. hun)