Donald Trump s'adresse à l'Assemblée générale des Nations unies, mardi 22 septembre 2026, au siège de l'ONU. Image: AP

Donald Trump menace d'«anéantir l'Iran» à l'ONU

A la tribune des Nations unies mardi à New York, le président américain a sorti son argumentaire nationaliste habituel. Il a également signé un accord avec le Groenland et le Danemark et parlé d'une résolution de la guerre en Ukraine.

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Donald Trump a développé son argumentaire nationaliste habituel mardi à la tribune de l'ONU, menaçant d'«anéantir» l'Iran si besoin. Il est resté sourd aux appels à une meilleure coopération entre les Etats, défendue par le chef des Nations unies et d'autres dirigeants.

Enlisé dans son conflit avec Téhéran, très impopulaire auprès des Américains, le républicain a ajouté qu'il envisageait un accord avec le pays «juste après» les élections de mi-mandat de novembre aux Etats-Unis, qui s'annoncent difficiles pour son parti républicain.

De manière inhabituelle, le président américain a suivi son prompteur. Pas de nouvelle édition des attaques virulentes déclenchées l'an dernier au même endroit par une panne de ce dispositif ou un problème d'escalator qui l'avait ulcéré.

Accord signé avec le Groenland

Immédiatement après son discours, Donald Trump a participé à la signature avec le Danemark d'un accord sur le Groenland mettant fin à une crise majeure avec les Européens, après avoir menacé de rattacher purement et simplement aux Etats-Unis ce territoire autonome danois.

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Le texte scelle le maintien du Groenland dans le giron américain tout en reconnaissant la souveraineté de Copenhague et le droit des Groenlandais à l'autodétermination. Les Etats-Unis vont y construire deux nouvelles bases militaires dans le sud et l'est du pays, selon le texte de l'accord.

Réguler l'IA

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, qui arrive à la fin de l'année au terme de son deuxième mandat, a appelé à un retour aux principes du droit international et de la coopération défendus par son institution. Dans un dernier discours aux accents très sombres, il a notamment appelé les Etats-Unis et la Chine à coopérer sur l'IA, faisant écho aux appels à mieux encadrer le secteur.

Donald Trump, qui s'oppose à tout «projet mondialiste» de régulation de cette technologie, a lui annoncé que les documents officiels américains allaient abandonner le terme d'«intelligence artificielle» au profit de «super intelligence». Il est ainsi à contre-courant de certains dirigeants du secteur et de responsables internationaux appelant à un meilleur contrôle.

La Palestine toujours en tête

Evoquant le conflit entre Israël et les Palestiniens, Antonio Guterres a estimé que «les violences, les déplacements de population et l'expansion des colonies en Cisjordanie occupée» par Israël faisaient «planer le spectre d'un nettoyage ethnique». «Nous ne pouvons pas laisser la solution à deux Etats disparaître sous nos yeux», a-t-il insisté, alors que cette perspective semble s'éloigner.

Le président français Emmanuel Macron a lui aussi défendu la solution à deux Etats, soulignant qu'il serait inacceptable de «contempler ce spectacle qui nous fait honte à tous» à Gaza et en Cisjordanie sans agir. Pour lui, bâtir une solution à deux Etats est la condition de la «sécurité d'aujourd'hui et de demain pour Israël et son peuple».

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a lui exhorté les dirigeants réunis dans la salle à commencer «immédiatement» la reconstruction de la bande de Gaza, anéantie par la guerre menée par Israël en réponse aux attaques du Hamas du 7-Octobre.

Mises en garde de Lula

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a profité de la tribune pour émettre des mises en garde, face aux craintes d'ingérence étrangère dans la campagne électorale qui l'oppose au candidat d'extrême droite Flavio Bolsonaro, proche de la sphère trumpiste.

«Nous disposons d'un système électoral moderne et solide, sous l'oeil vigilant d'une société pluraliste et d'une presse libre», a-t-il souligné, jurant d'empêcher les «ennemis de la démocratie, qu'ils soient nationaux ou étrangers, de porter atteinte à la volonté populaire».

Cuba furieux

A New York, le gouvernement cubain a vivement réagi à des déclarations de Donald Trump assurant que le «régime communiste» allait «tomber», sans dire quand ni comment.

Washington «est incapable d'accepter que Cuba est, et a le droit d'être, un pays pleinement indépendant et souverain», a dénoncé sur X le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez, qui dirige la délégation cubaine à New York.

Washington, qui ne cache pas sa volonté de voir un changement de régime chez son voisin et ennemi idéologique, impose depuis janvier un blocus pétrolier de facto à l'île de 9,4 millions d'habitants, ce qui a plongé le pays dans une très grave crise économique et énergétique.

Accord entre la Russie et l'Ukraine

Pour terminer, Donald Trump estime qu'un accord entre la Russie et l'Ukraine arriverait «plus tôt qu'on ne le pense». Il a toutefois déjà tenu plusieurs fois des propos similaires sans que de réels progrès en vue d'une résolution du conflit ne soient accomplis.

Donald Trump a ensuite eu un entretien bilatéral avec son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, avec lequel il a assuré avoir une «très bonne relation», tandis que le principal intéressé restait impassible. «Il est temps» que la guerre finisse, a dit le dirigeant républicain, qui a aussi loué les «très bons combattants» ukrainiens.

Le président ukrainien a dit qu'il souhaitait que la guerre prenne fin «avant l'hiver» et ajouté qu'il comptait sur «l'aide» de son homologue américain, avec lequel il a une relation très complexe. Donald Trump, qui n'a jamais attribué à Moscou la responsabilité de la guerre, avait reproché récemment à l'Ukraine de faire grimper le cours du diesel avec ses attaques sur les raffineries russes. (ag/ats)